Politique

Le dirigeant To Lam reçoit des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu le 25 septembre à Ottawa des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam, appelant à renforcer les échanges populaires et le rôle de passerelle des associations d’amitié, après l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique.

Le dirigeant To Lam et des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam et des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam. Photo : VNA

Ottawa (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le 25 septembre au matin (heure locale), le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et une délégation vietnamienne de haut niveau l'accompagnant ont reçu des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam.

Lors de la rencontre, plusieurs membres de l’Association d’amitié Canada-Vietnam ont salué les évolutions positives des relations entre les deux pays, soulignant leurs liens étroits et leur affection pour le Vietnam ainsi que leur volonté pour la promotion des échanges et de la solidarité entre les peuples vietnamien et canadien.

Philip Fernandez, membre fondateur de l’Association d’amitié Canada-Vietnam, a indiqué que, ces dernières années, de nombreux articles et interventions avaient présenté l'homme, la nature et le développement du Vietnam. L’association maintient de nombreuses activités tournées vers le Vietnam, notamment des tables rondes consacrées au Président Ho Chi Minh, au processus de développement du Vietnam. Début 2026, ses membres ont également participé à des échanges sur le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et les orientations de développement du Vietnam pour la nouvelle période.

Le chef du Parti et de l'État vietnamien a déclaré que, depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays il y a plus d’un demi-siècle et après près d’une décennie de mise en œuvre du cadre du Partenariat intégral, les relations Vietnam-Canada avaient enregistré d’importantes avancées. La confiance politique ne cesse de se renforcer ; la coopération dans les domaines de l’économie et du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies ainsi que de l’éducation et de la formation se développent vigoureusement, tandis que les échanges entre les peuples sont constamment intensifiés et élargis.

Il a exprimé sa profonde gratitude et salué le soutien et l’aide précieux apportés par les amis canadiens au Vietnam ainsi qu’aux relations entre les deux pays.

Il s’est réjoui d’annoncer que les dirigeants des deux pays avaient décidé d’élever les relations Vietnam-Canada au niveau de Partenariat stratégique, afin de les rendre toujours plus substantielles et durables. Dans ce cadre, les relations politiques constituent le fondement, la coopération économique, commerciale et l’investissement en sont les priorités, les sciences et technologies ainsi que l’innovation constituent des domaines de percée, tandis que les échanges culturels et entre les deux peuples constituent une solide base sociale.

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Des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam. Photo : VNA



Il a aussi souhaité que l’Association d’amitié Canada-Vietnam, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam-Canada, élargissent les activités d’échanges entre les peuples dans de nouveaux domaines de coopération tels que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), les énergies propres, la transition verte, la lutte contre le changement climatique, l’éducation et la formation ainsi que le développement des ressources humaines.

Les associations doivent renforcer la coopération décentralisée, la coopération entre les universités, les entreprises et les organisations populaires des deux pays, en mettant en place un mécanisme d’échanges réguliers et en favorisant l’interconnexion des intérêts entre les organisations, les entreprises, les communautés et les localités des deux pays.

Les associations doivent continuer à accorder une attention particulière à la mise en relation, à l’accompagnement et à la valorisation du rôle positif de la communauté vietnamienne au Canada, afin de l’aider à stabiliser sa vie et à mieux s’intégrer dans la société du pays d’accueil, tout en devenant une passerelle d’amitié et de coopération entre les deux pays, a-t-il conclu. - VNA

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