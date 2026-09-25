Vietnam-Allemagne : 11e échange théorique entre le PCV et le SPD

Berlin (VNA) – Le 11e échange théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), placé sous le thème « La transformation dans un monde multipolaire – Chemins communs », s’est tenu le 24 septembre à Berlin, en Allemagne.

La délégation vietnamienne était conduite par Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique et président du Conseil théorique central, tandis que la délégation allemande était dirigée par Alexander Schweitzer, vice-président du SPD et président du groupe parlementaire du SPD au Parlement du Land de Rhénanie-Palatinat.

Les discussions se sont articulées autour de quatre sessions thématiques consacrées au monde multipolaire et aux mutations de l’ordre international, aux modèles de développement à l’ère numérique et de l’intelligence artificielle (IA), à la protection du commerce mondial dans un monde multipolaire et au rôle moteur des partis politiques dans la gestion des crises contemporaines.

Dans une atmosphère empreinte de confiance, les deux parties ont analysé l’impact de l’IA, des transitions numérique et verte, ainsi que les défis posés par l’environnement politique, économique et social actuel. Elles ont également échangé sur le rôle des partis politiques dans l’élaboration des orientations et des politiques, la consolidation du consensus social et la réponse aux nouvelles attentes de la population.

Lors de son intervention, Nguyen Xuan Thang a mis en avant les réalisations du Vietnam après 40 ans de Renouveau (Doi Moi), tout en présentant les orientations de développement du pays, axées sur le renouvellement du modèle de développement, les sciences, les technologies, l’innovation et la modernisation des ressources humaines.

Il a réaffirmé que le Vietnam accordait une grande importance à son partenariat stratégique avec l’Allemagne ainsi qu’à sa coopération avec le SPD.

S’appuyant sur la maxime du Président Hô Chi Minh « Dĩ bất biến, ứng vạn biến », qui signifie rester fidèle aux principes fondamentaux tout en s’adaptant avec souplesse aux évolutions de la situation, il a souligné l’engagement du Vietnam en faveur de la paix et de l’avenir de l’humanité, ainsi que d’un développement centré sur l’être humain, fondement des aspirations du Vietnam en matière de développement et rejoignant les aspirations communes de l’humanité.

Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique et président du Conseil théorique central, s'exprime lors de l'échange. Photo: VNA

La partie allemande a exprimé sa haute appréciation de la qualité de cet échange théorique, soulignant que l’esprit de confiance, d’ouverture et de franchise des discussions, la préparation minutieuse du contenu ainsi que la participation de responsables de haut niveau témoignaient de l’importance accordée par les deux partis à ce mécanisme de coopération et de leur volonté de le promouvoir.

Les deux délégations ont convenu que ce canal d’échange constituait un levier important pour le partage d’expériences en matière de gouvernance, notamment dans les domaines de l’économie sociale de marché et de la formation professionnelle. Fortes de ces résultats, les deux parties ont convenu de poursuivre ce mécanisme de coopération et de tenir le 12e échange théorique au Vietnam en 2027.

En marge de cet échange, la délégation vietnamienne a mené plusieurs activités diplomatiques, notamment une rencontre avec l’ancien chancelier allemand Olaf Scholz ainsi qu’avec des responsables de la Commission du commerce international du Parlement européen.

Lors de ces rencontres, Nguyen Xuan Thang a présenté la situation au Vietnam et les principales orientations de développement du pays pour les années à venir. Il a affirmé que Hanoï attachait une grande importance à son partenariat stratégique avec l’Allemagne et à ses relations avec l’Union européenne (UE), tout en mettant en lumière le potentiel de coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition écologique et du développement des ressources humaines.

Les parties ont également échangé leurs points de vue sur l’évolution de la situation régionale et internationale, les défis auxquels sont confrontés la paix, la stabilité et le développement, le rôle de la coopération multilatérale ainsi que la nécessité de maintenir un environnement international favorable au développement.

La mission s’est conclue par une rencontre chaleureuse avec la communauté vietnamienne en Allemagne et le personnel de l’ambassade. Nguyen Xuan Thang a salué à cette occasion le rôle précieux de la diaspora en tant que passerelle d’amitié et de développement entre les deux pays. - VNA

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