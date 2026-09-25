Politique

Le président de l’AN Trân Thanh Mân : la décentralisation ne doit pas diluer les responsabilités

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a demandé à Hô Chi Minh-Ville de renforcer la décentralisation tout en garantissant des responsabilités clairement définies, des conditions d’exercice adaptées et une mise en œuvre concrète des résolutions.

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Photo / VNA
Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Photo / VNA


Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé de poursuivre le perfectionnement du mécanisme de décentralisation dans la gestion des cadres, afin de rendre l’appareil plus rapide, plus proche de la population et plus efficace, sans pour autant diluer les responsabilités.

Le 25 septembre après-midi, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam et également chef de la délégation d’inspection et de supervision n° 220 du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, a présidé une conférence consacrée à l’examen du projet de rapport sur les résultats de la troisième phase d’inspection et de supervision menée auprès de la direction du Parti de Hô Chi Minh-Ville.

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Lors de la conférence. Photo : VNA



La délégation d’inspection et de supervision a salué les efforts déployés par les autorités de Hô Chi Minh-Ville dans un contexte marqué par d’importantes exigences en matière d’organisation et de gouvernance après la réorganisation. La ville a maintenu la stabilité de son appareil, assuré la continuité de la gestion des cadres et évité tout vide de compétences, tout en faisant progressivement évoluer ses priorités, de la stabilisation de l’appareil vers l’amélioration de la qualité des cadres et de l’efficacité de l’action publique.

Les mécanismes de gestion des cadres ont été progressivement normalisés à travers de nouvelles règles sur la décentralisation et les critères applicables aux fonctions, ainsi que la Résolution n° 09-NQ/TU sur l’amélioration de la qualité des cadres au niveau local.

La planification, l’affectation, la mutation, la rotation, la formation et l’évaluation des cadres ont également été renforcées. La ville a notamment accru l’affectation temporaire de fonctionnaires spécialisés au niveau local et fait évoluer l’évaluation, désormais davantage fondée sur les résultats, les délais et la qualité du travail. Des outils de KPI ont été développés et la numérisation des dossiers et des données sur les membres et les organisations du Parti a été accélérée.

Concernant la mise en œuvre des résolutions, la délégation a constaté que de nombreux programmes et plans d’action avaient été adoptés en temps opportun et liés aux missions de développement de la ville. Les 173 organisations du Parti relevant directement de Hô Chi Minh-Ville ont toutes élaboré un programme ou un plan de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé d’aller plus loin, en passant de « l’apprentissage, la sensibilisation et l’élaboration des programmes » à la question de savoir « quels changements ont été obtenus, quels produits ont été créés et quels problèmes ont été résolus ».

Chaque programme et plan doit définir clairement ses objectifs, les résultats attendus, l’organisme responsable, les ressources, le calendrier, les indicateurs d’impact et le mécanisme d’évaluation périodique. Il s’agit de garantir une mise en œuvre concrète et effective des résolutions et d’éviter tout écart entre la détermination politique et la capacité d’exécution.

Concernant la gestion et la qualité des cadres, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a estimé que la décentralisation et la délégation de pouvoirs avaient permis aux échelons de base de gagner en autonomie dans la consolidation de l’organisation, l’affectation des cadres et le traitement des affaires.

Toutefois, certains territoires disposent encore d’effectifs limités dans les services de conseil, notamment de cadres spécialisés dans les sciences et technologies, les données et la transformation numérique. Certains dossiers, procédures et mécanismes de coordination doivent également être davantage normalisés.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé de revoir l’ensemble du mécanisme de décentralisation selon le principe que le transfert de compétences doit s’accompagner des conditions nécessaires à leur exercice. L’échelon chargé directement de gérer et d’affecter les cadres doit assumer la responsabilité principale de leur évaluation et de la qualité des résultats obtenus. Les services compétents doivent, pour leur part, renforcer l’orientation, la supervision et l’alerte précoce face aux risques.

Il a souligné que « la décentralisation doit permettre à l’appareil de traiter les affaires plus rapidement, d’être plus proche de la population et plus efficace, mais ne doit pas conduire à une dilution des responsabilités ni créer des écarts excessifs de qualité entre les territoires ».

Il a également demandé que les résultats de l’évaluation des cadres soient effectivement pris en compte dans la planification, la formation, l’affectation, la récompense, la sélection et le remplacement des cadres.

Concernant l’inspection, la supervision, le contrôle du pouvoir et la transformation numérique, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a relevé que l’auto-inspection thématique n’était pas encore régulière dans certains échelons et que les données destinées au contrôle n’étaient pas encore pleinement interconnectées.

Il a demandé de poursuivre la numérisation des documents, le développement de la base de données sur les membres du Parti et l’utilisation du carnet électronique du membre du Parti, tout en veillant à ce que la transformation numérique serve à la gouvernance, à la prévision et à l’alerte sur les risques, et ne se limite pas à numériser les anciennes procédures.

Soulignant le rôle particulier de Hô Chi Minh-Ville, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a estimé que les exigences en matière de travail des cadres devaient également être placées à un niveau plus élevé.

L’objectif ultime de l’inspection et de la supervision n’est pas seulement de déterminer si les procédures ont été correctement suivies, mais surtout d’aider les autorités municipales à identifier les domaines à consolider, les obstacles à lever et les aspects à améliorer, afin de bâtir un contingent de cadres dotés de la fermeté politique, des compétences et de la crédibilité nécessaires pour mettre en œuvre les objectifs de développement de la ville dans la nouvelle période.

« C’est l’équipe des cadres qui détermine le succès ou l’échec. Il faut disposer de cadres ayant suffisamment de cœur, de vision et de fermeté, capables d’oser penser, d’oser agir et d’oser assumer leurs responsabilités face aux difficultés de la ville et de la base », a-t-il souligné.

Au nom de la direction du Parti municipal, Trân Luu Quang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a affirmé qu’elle prendrait sérieusement en compte les orientations du président de l’Assemblée nationale ainsi que les observations et évaluations de la délégation d’inspection et de supervision, et qu’elle continuerait à accélérer la résolution des insuffisances relevées.- VNA

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