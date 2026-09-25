Le président de l'AN Trân Thanh Mân appelle à placer le peuple au cœur de l’action à la base



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé de concrétiser davantage le principe consistant à placer le peuple au centre pour résoudre les problèmes à la base, en renforçant notamment les mécanismes de supervision au niveau local.



Le 25 septembre après-midi, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, accompagné de la délégation de députés de Hô Chi Minh-Ville, a rencontré les électeurs de 12 quartiers de la ville avant la 2e session de la 16e législature de l’Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Photo : VNA





À cette occasion, les électeurs ont soulevé plusieurs questions concernant l’éducation et la formation, l’exercice de la démocratie à la base, les activités de supervision, la réforme administrative et l’élaboration des lois.



À l’écoute de leurs avis et recommandations, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a demandé au Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville et à la délégation de députés de la ville de classer précisément les recommandations afin de les traiter conformément aux compétences de chaque niveau.



Les questions relevant de la compétence des quartiers doivent être réglées de manière proactive par les autorités locales à l’issue de la rencontre avec les électeurs. Celles relevant de la compétence de la ville doivent être examinées et traitées par le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et les organes concernés. Quant aux questions relevant de la compétence du niveau central, elles doivent être pleinement recensées afin d’être soumises à l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux ministères et secteurs concernés lors de la 2e session de la 16e législature.



Concernant les activités de supervision, l’exercice de la démocratie à la base et la réforme administrative, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que l’Assemblée nationale avait récemment adopté la Loi sur les activités de supervision de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires. Le projet de loi sur l’exercice de la démocratie à la base est en cours de finalisation pour être soumis à la 2e session de la 16e législature.



Il a souligné que ces textes concrétisaient le principe selon lequel « le peuple est informé, participe aux discussions, supervise, contrôle et bénéficie ». Il a demandé de renforcer le rôle des comités d’inspection populaire, des comités de supervision des investissements communautaires et des autres mécanismes de supervision au niveau local.



Concernant l’élaboration des lois, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a indiqué que l’Assemblée nationale avait accordé une grande priorité ces derniers temps à la construction et au perfectionnement du système juridique, afin de lever rapidement les obstacles et difficultés issus de la pratique. Selon lui, alors que les principaux obstacles institutionnels ont pour l’essentiel été levés, le principal défi réside désormais dans l’organisation de la mise en œuvre.



À cet égard, les décrets, circulaires et textes d’application doivent être promulgués en temps opportun et de manière cohérente, afin que les dispositions légales puissent rapidement entrer dans la vie. Les réglementations devenues inadaptées ou entravant le développement socio-économique doivent continuer d’être examinées, amendées et complétées, afin de libérer les ressources et de créer un environnement favorable aux habitants et aux entreprises.



S’agissant de Hô Chi Minh-Ville, le président de l’Assemblée nationale a salué les résultats obtenus dans son développement socio-économique, ainsi que dans la défense et la sécurité nationales, l’édification du système politique, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives, ainsi que l’intégration internationale.



Il a toutefois estimé que, compte tenu des exigences de développement et de son statut de grande métropole, Hô Chi Minh-Ville disposait encore d’un important potentiel, d’atouts et de marges de développement à mieux exploiter. La ville doit continuer à s’efforcer d’atteindre un rythme de croissance plus élevé et d’améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de son économie.



Trân Thanh Mân a demandé à la ville d’accélérer l’application des sciences et technologies dans la production et la vie quotidienne, et de jouer un rôle pionnier dans la mise en œuvre des résolutions du Comité central du Parti, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle.



Il a également demandé d’accorder une attention appropriée à l’éducation et à la formation ainsi qu’aux sciences et technologies, considérées comme des domaines déterminants pour améliorer la qualité de la croissance et la compétitivité dans la nouvelle phase de développement.



En matière de développement des infrastructures urbaines, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que l’Assemblée nationale avait adopté la Loi sur le développement urbain, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2026. Sur cette base, Hô Chi Minh-Ville doit promouvoir fortement la décentralisation et la délégation de pouvoirs, prendre de manière proactive les décisions relevant de ses compétences et en assumer la responsabilité.



Parallèlement au développement des infrastructures, il a demandé à la ville de se concentrer sur les problèmes qui affectent directement la vie de la population, notamment les inondations et les embouteillages.



Concernant l’environnement, l e président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement d’une responsabilité des organes de gestion publique, mais qu’il fallait mobiliser la conscience et la responsabilité des plus de 10 millions d’habitants de la ville. Chaque habitant doit contribuer à maintenir un environnement propre, à préserver le paysage urbain et à construire une ville lumineuse, verte, propre et belle, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’environnement et à faire de Hô Chi Minh-Ville une ville de plus en plus civilisée et moderne.- VNA