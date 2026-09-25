Le Vietnam et le Saint-Siège intensifient leurs échanges et leur coopération bilatérale

Hanoï (VNA) – Dans le cadre d’une visite de travail en Italie du 22 au 24 septembre, une délégation du ministère vietnamien des Affaires ethniques et religieuses, conduite par le ministre Nguyen Dinh Khang, a eu une série de rencontres de haut niveau avec des responsables de plusieurs dicastères du Saint-Siège au Vatican.



Lors d’une séance de travail avec l’archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les Relations avec les États et les organisations internationales du Saint-Siège, le 23 septembre, ce dernier a rappelé l’importance de la récente rencontre à New York entre le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Le ministre Nguyen Dinh Khang a profité de cette occasion pour réaffirmer la contribution active de la communauté catholique au processus d’édification et de développement national. Il a souligné que les orientations du Saint-Siège encourageant les fidèles à « accompagner la nation » avaient grandement favorisé le dialogue entre les deux parties. Il a également exprimé le souhait que les services diplomatiques des deux parties coordonnent prochainement une visite du pape Léon XIV au Vietnam.



Le secrétaire pour les Relations avec les États et les organisations internationales a souligné que le Saint-Siège encourageait toujours les prêtres et les fidèles catholiques à contribuer au développement national et à respecter la loi, tout en réaffirmant son engagement à promouvoir davantage les relations bilatérales.



Le 22 septembre, la délégation vietnamienne a également été reçue par l’archevêque Fortunatus Nwachukwu, secrétaire du Dicastère pour l’Évangélisation du Saint-Siège. Au cours de cette rencontre, le ministre vietnamien a indiqué que le Vietnam et le Vatican étaient en négociation en vue d’élever leurs relations à un nouveau niveau, ajoutant que la béatification, en juillet dernier, du prêtre François Xavier Truong Buu Diep constituait un témoignage éloquent de la vitalité des liens entre l’Église et l’État.



Il a exprimé le souhait que le Dicastère pour l’Évangélisation du Saint-Siège et le ministère vietnamien des Affaires ethniques et religieuses continuent d’échanger des délégations, permettant ainsi de disposer d’informations officielles sur la vie religieuse et spirituelle au Vietnam.



Il a officiellement informé ses interlocuteurs que le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, avait adressé une invitation officielle au pape Léon XIV à effectuer une visite au Vietnam.



En réponse, l’archevêque Nwachukwu, représentant le cardinal Luis Antonio Tagle et le pape, a salué le respect des lois par les catholiques vietnamiens. Affirmant que les catholiques constituaient une composante indissociable du peuple vietnamien, l’archevêque Fortunatus Nwachukwu a exprimé le souhait de voir les relations bilatérales continuer à se développer positivement. Il a notamment indiqué qu’une future visite du pape au Vietnam constituerait un événement majeur dans les relations entre les deux pays.



Le même jour, la délégation vietnamienne a visité le siège de Radio Vatican et de Vatican News, où elle a été accueillie par Paolo Ruffini, préfet du Dicastère pour la Communication, et Andrea Tornielli, directeur éditorial du Dicastère pour la Communication du Vatican. Les discussions ont mis en lumière le rôle important de Vatican News, qui diffuse les messages pontificaux en 58 langues, dont le vietnamien.



Le ministre Nguyen Dinh Khang a encouragé les prêtres et collaborateurs vietnamiens œuvrant au Vatican à continuer de faire connaître à la communauté internationale les activités religieuses ainsi que la vie culturelle et spirituelle du pays. Il a également invité les responsables de la communication du Saint-Siège à se rendre au Vietnam afin de renforcer les échanges institutionnels.



Dans le cadre de cette visite de travail, la délégation vietnamienne a eu, le 24 septembre, une réunion bilatérale avec des responsables du ministère italien de l’Intérieur. Cette séance de travail a permis aux deux parties de partager leurs expériences en matière de gestion publique des affaires religieuses et ethniques. Elles sont convenues d’œuvrer à la signature d’un protocole d’entente (MoU) et de mettre en place un groupe de travail conjoint afin de pérenniser ce mécanisme de coopération technique et administrative entre Hanoï et Rome. - VNA