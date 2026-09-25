La 7e session du Comité mixte Vietnam - UE à Hanoï



Hanoï (VNA) – Le Vietnam et l’Union européenne (UE) ont tenu, le 25 septembre à Hanoï, la 7e session du Comité mixte chargé de la mise en œuvre de l’Accord de partenariat et de coopération intégral (PCA) Vietnam-UE, coprésidée par la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et Erik Kurzweil, directeur général pour l’Asie-Pacifique au Service européen pour l’action extérieure (SEAE).



Lors de la session, les deux parties se sont informées de leur situation socio-économique et de leurs politiques étrangères respectives, et ont procédé à un examen global des relations Vietnam-UE ainsi que des résultats des réunions des sous-comités consacrés aux questions politiques, au développement durable, à la bonne gouvernance, à l’État de droit et aux droits de l’homme.



Les délégués lors de la session. Photo : VNA

Les deux parties se sont félicitées de la poursuite du développement positif, de plus en plus approfondi et substantiel, des relations Vietnam-UE, notamment depuis l’élévation de leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral en janvier 2026.



La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a affirmé que l’UE était l’un des principaux partenaires du Vietnam. Elle a souligné que, dans le nouveau cadre de relations, le Comité mixte et les sous-comités concernés devaient continuer à jouer leur rôle de coordination globale et à promouvoir la mise en œuvre efficace des grandes orientations, des engagements majeurs et des programmes de coopération entre les deux parties.



La partie européenne a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et d’intégration internationale, ainsi que son rôle et son statut croissants dans la région et au sein des forums multilatéraux. Elle a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire important et prioritaire de l’UE dans la région Asie-Pacifique et exprimé le souhait de travailler avec le Vietnam pour concrétiser de manière substantielle le partenariat stratégique intégral.



Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, d’élargir leur coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, du développement durable, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans de nouveaux secteurs, et de coopérer activement pour résoudre les questions en suspens et les difficultés.



Dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre intégrale et efficace de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), de faciliter davantage les échanges commerciaux, les investissements et les activités des entreprises des deux parties, et de coordonner leurs efforts pour régler les questions en suspens, afin de mieux exploiter le potentiel et la complémentarité de leurs deux économies.



Elles sont également convenues de renforcer la mise en relation des programmes, des ressources et des projets concrets dans le cadre de l’initiative Global Gateway et du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), notamment dans les domaines des infrastructures vertes, des énergies propres et des chaînes de valeur durables.



La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a demandé à l’UE de continuer à encourager les États membres qui n’ont pas encore ratifié l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) à achever rapidement leurs procédures de ratification. Elle a également demandé à l’UE de reconnaître pleinement les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de permettre le retrait rapide du « carton jaune » appliqué aux produits halieutiques vietnamiens, d’envisager le retrait du Vietnam de la liste des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale, et de travailler avec le Vietnam pour accélérer l’identification et la mise en œuvre de projets d’investissement concrets, adaptés aux ressources de l’UE.



Les deux parties ont identifié les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme l’un des axes prioritaires de coopération dans la nouvelle phase. Elles sont convenues de promouvoir la mise en œuvre des accords déjà conclus, de renforcer la recherche conjointe, de mettre en relation les instituts de recherche, les universités et les entreprises technologiques, de développer des ressources humaines hautement qualifiées et de tirer pleinement parti des programmes de coopération de l’UE, notamment Horizon Europe.



Elles sont également convenues d’approfondir la coopération dans les domaines de la transition verte, de l’économie circulaire, de la lutte contre le changement climatique, de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles et du développement durable. Elles poursuivront la mise en œuvre efficace du JETP, élargiront la coopération dans le domaine des matières premières critiques et renforceront leur soutien aux entreprises afin de les aider à s’adapter aux nouvelles réglementations européennes en matière de développement durable, notamment le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), le règlement de l’UE relatif à la lutte contre la déforestation (EUDR) et les exigences relatives au devoir de diligence en matière de durabilité des chaînes d’approvisionnement.



Les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération maritime, de valoriser leurs atouts respectifs dans le développement de l’économie bleue, la gouvernance des océans, la conservation et la restauration des écosystèmes marins et l’aquaculture durable. Elles renforceront également leur coopération en matière de sûreté et de sécurité maritimes, de renforcement des capacités et de réponse coordonnée aux défis sécuritaires en mer.



Elles ont par ailleurs convenu de continuer à renforcer les échanges entre les peuples et les liens sociaux, notamment à travers la coopération dans l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre jeunes, ainsi que de tirer pleinement parti de programmes européens tels qu’Erasmus+, afin de consolider les fondements sociaux des relations Vietnam-UE.



S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties sont convenues de renforcer les consultations et la coordination au sein des forums internationaux, de soutenir le multilatéralisme, le rôle des Nations unies et le règlement des désaccords et des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi que de protéger et de consolider un ordre fondé sur des règles.



Elles ont réaffirmé l’importance du rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale et sont convenues de poursuivre leurs efforts en vue d’élever le niveau du partenariat stratégique ASEAN-UE. La partie européenne a salué le rôle du Vietnam dans la promotion de la coopération ASEAN-UE.



Concernant la Mer Orientale, les deux parties ont fait part de leurs préoccupations face aux évolutions complexes récentes et réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol. Elles ont souligné que tous les désaccords et différends devaient être réglés par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). - VNA