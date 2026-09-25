Le Vietnam et la Russie s’accordent sur le renforcement de leur coopération parlementaire

Hanoï (VNA) – Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam et président du groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Russie, Nguyen Khac Dinh, a présidé, le 25 septembre à Hanoï, une réunion virtuelle avec le groupe de coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam du Conseil de la Fédération de Russie.
Cette séance de travail, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs des prochains échanges de haut niveau entre les deux organes législatifs, a permis de passer en revue les résultats de la coopération bilatérale et de définir les orientations de coopération pour la période à venir.
Au cours de cet échange, Nguyen Khac Dinh a félicité la Russie pour le succès des élections législatives à la Douma d’État de la 9e législature, tout en exprimant sa confiance dans le fait que le Conseil de la Fédération continuerait de jouer un rôle actif dans la consolidation de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, notamment à travers le renforcement de la coopération législative.
Pour sa part, le premier vice-président du Conseil de la Fédération et président du groupe de coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam, Andrey Vladimirovich Yatskin, a salué l’engagement personnel de Nguyen Khac Dinh et des membres du groupe d’amitié dans la promotion des relations bilatérales.
Se félicitant des résultats de la coopération passée, le responsable russe a proposé que les deux parties concentrent leurs efforts sur la coopération interparlementaire et définissent un programme d’activités conjointes pour la période 2026-2028, qui devra être mis en œuvre de manière coordonnée par les canaux diplomatiques officiels.
Le dirigeant vietnamien a souligné que la vitalité des relations entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Conseil de la Fédération de Russie était hautement appréciée par les dirigeants des deux pays, comme l’a encore confirmé la récente visite d’État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm.
Dans une atmosphère empreinte de franchise et de constructivité, les deux délégations ont réitéré leur volonté de valoriser le rôle de la diplomatie parlementaire afin de consolider l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre Hanoï et Moscou.
Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants et d’intensifier la coordination entre leurs organes respectifs afin d’assurer le succès des futurs événements diplomatiques. Cette feuille de route sera concrétisée par des programmes d’action adaptés aux prérogatives de chaque institution.
En outre, un accent particulier a été mis sur la promotion de la coopération décentralisée entre les provinces vietnamiennes et les régions russes, considérée comme un levier important pour approfondir les relations bilatérales.
En conclusion, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyen Khac Dinh, a réaffirmé que l’Assemblée nationale vietnamienne accordait une grande importance à la coopération avec le Conseil de la Fédération. Il a souhaité que les deux groupes d’amitié parlementaire continuent de jouer leur rôle de passerelle, de renforcer les échanges et la coordination et de contribuer à promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs.
Andrey Yatskin a partagé cette vision, se disant convaincu que les relations bilatérales, notamment la coopération parlementaire, gagneraient sans cesse en substance et en efficacité. - VNA
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