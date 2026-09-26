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Le secrétaire général du Parti et président To Lam reçoit le recteur de l’Université Concordia

Le dirigeant To Lam a affirmé que l’État vietnamien considère toujours l’éducation comme une priorité nationale essentielle, plaçant l'humain au centre et comme moteur du développement.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam reçoit le recteur de l’Université Concordia. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam reçoit le recteur de l’Université Concordia. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a reçu, dans l’après-midi du 25 septembre (heure locale), le professeur Graham Carr, recteur de l’Université Concordia.

Lors de la rencontre, le dirigeant To Lam a félicité les réussites de l’Université Concordia, un établissement d’enseignement supérieur de premier plan au Canada. Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le fait que l’université accueille depuis de nombreuses années des étudiants et des chercheurs vietnamiens, tout en établissant des partenariats dans la recherche et la formation. Selon lui, il s’agit d'une base favorable pour porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur, plus concret et plus efficace.

Le dirigeant To Lam a affirmé que l’État vietnamien considère toujours l’éducation comme une priorité nationale essentielle, plaçant l'humain au centre et comme moteur du développement. Le Vietnam s’efforce de construire un système éducatif moderne, ouvert et intégré, tout en développant des ressources humaines de haute qualité et en encourageant les sciences, les technologies et l'innovation. Il a exprimé le souhait de voir l’éducation, les sciences et les technologies devenir un pilier majeur des relations vietnamo-canadiennes.

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a suggéré que l’Université Concordia considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie-Pacifique et définit des orientations de coopération à long terme. Il a proposé de concentrer les efforts sur des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, la sécurité informatique, la gestion des données, les énergies propres, les villes intelligentes et l’adaptation au changement climatique. Il a également proposé à l’établissement d'élargir les programmes d’échange d'enseignants et d’étudiants, d'accorder des bourses aux jeunes chercheurs vietnamiens, et d'offrir des formations destinées aux cadres et fonctionnaires vietnamiens.

De son côté, le professeur Graham Carr a exprimé son admiration pour les progrès socio-économiques du Vietnam et a déclaré partager pleinement les orientations proposées par le dirigeant To Lam.
Présentant les atouts de Concordia, il a indiqué que l’université figurait parmi les dix premières au monde dans la recherche en informatique, en génie logiciel et en intelligence artificielle. Elle dispose également d’une expérience importante et de nombreux partenariats avec les pouvoirs publics et de grandes entreprises dans les domaines de la 5G, de l’informatique en nuage, de la cybersécurité nationale, de l’automatisation et de la gestion des données. Le recteur a exprimé son souhait de promouvoir une coopération concrète avec le Vietnam et a annoncé qu'une délégation de l’université se rendra prochainement à Hanoï pour poursuivre la mise en œuvre de projets précis. -VNA

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#visite d’État au Canada #Secrétaire général et président To Lam
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