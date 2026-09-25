Le président de l’Assemblée nationale rend visite aux enfants hospitalisés à Ho Chi Minh-Ville

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – À l’occasion de la Fête de la Mi-Automne 2026, dans l’après-midi du 25 septembre, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, s’est rendu à l’Hôpital pédiatrique N°1 de Ho Chi Minh-Ville pour rendre visite aux enfants hospitalisés et les encourager.



Le président de l’AN leur a remis des cadeaux du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que 100 autres cadeaux, notamment aux enfants issus de familles en difficulté.



Il les a encouragés à poursuivre activement leur traitement afin de se rétablir rapidement et leur a souhaité une Fête de la Mi-Automne joyeuse et chaleureuse.



Saluant les efforts du personnel médical et soignant de l’hôpital dans la prise en charge des enfants, il a demandé à l’établissement de continuer à améliorer la qualité des examens et des traitements, à développer les techniques médicales spécialisées et à appliquer les nouvelles avancées de la médecine.



Il a également souligné la nécessité d’assurer une prise en charge globale des enfants, tant sur le plan physique que psychologique, en accordant une attention particulière aux patients issus de familles en difficulté et en leur facilitant l’accès à des services médicaux de qualité.



L’Hôpital pédiatrique N°1 est un établissement pédiatrique de dernier recours de Ho Chi Minh-Ville, également chargé par le ministère de la Santé d’assurer des missions de soins pédiatriques de dernier recours pour les provinces du Sud.



L’établissement dispose actuellement d’environ 1.500 lits et compte près de 2.000 professionnels de santé. Il accueille chaque jour entre 4.000 et 5.000 patients en consultation et prend en charge près de 100.000 hospitalisations par an. -VNA