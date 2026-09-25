Santé

Mi-Automne : le Premier ministre Le Minh Hung au chevet des enfants malades

À l’occasion de la Fête de la Mi-Automne, le Premier ministre Le Minh Hung a rendu visite aux enfants hospitalisés sur le site de Tan Trieu de l’Hôpital national du cancer du Vietnam et leur a offert des cadeaux.

Le Premier ministre Le Minh Hung remet des cadeaux du secrétaire général et président To Lam à des enfants hospitalisés sur le site de Tan Trieu de l’Hôpital national du cancer du Vietnam. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung remet des cadeaux du secrétaire général et président To Lam à des enfants hospitalisés sur le site de Tan Trieu de l’Hôpital national du cancer du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la Fête de la Mi-Automne 2026, dans la matinée du 25 septembre, le Premier ministre Le Minh Hung s’est rendu au site de Tan Trieu de l’Hôpital national du cancer du Vietnam pour rendre visite aux enfants et adolescents hospitalisés et leur offrir des cadeaux.

Le chef du gouvernement a remis aux jeunes patients des cadeaux du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, témoignant de l’attention que le Parti et l’État leur accordent. Il s’est également rendu dans deux salles de soins pour encourager les enfants malades et leur offrir des cadeaux, leur apportant ainsi joie et réconfort à l’occasion de cette fête qui leur est traditionnellement dédiée.

Dans une atmosphère chaleureuse, le Premier ministre s’est enquis de l’état de santé, du traitement et des conditions de vie des enfants, tout en partageant les difficultés rencontrées par leurs familles. Il leur a souhaité de rester en bonne santé, de suivre activement leur traitement, de se rétablir rapidement. Il les a également encouragés à garder leur optimisme, leur détermination et leurs rêves d’enfance, tout en invitant les parents à continuer d’accompagner leurs enfants tout au long du traitement.​

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Le Premier ministre Le Minh Hung remet des cadeaux du secrétaire général et président To Lam à des enfants hospitalisés sur le site de Tan Trieu de l’Hôpital national du cancer du Vietnam. Photo : VNA


S’adressant au personnel médical et soignant, le Premier ministre a souligné que le Parti et l’État accordaient toujours une grande attention à la protection et aux soins de santé de la population, en particulier des enfants malades, et consacraient d’importantes ressources au secteur de la santé. Il l'a également appelé à continuer d’assurer aux jeunes patients la meilleure prise en charge possible, tant sur le plan physique que moral.

La direction de l’hôpital a indiqué que les soins, le traitement et le soutien moral des patients, notamment des enfants, figuraient parmi ses missions importantes. Outre l’amélioration de la qualité des soins, l’établissement coopère régulièrement avec divers organismes pour organiser des visites, des remises de cadeaux et des activités à l’occasion de la Fête de la Mi-Automne afin d’encourager les enfants et leurs familles pendant leur traitement.

L’Hôpital national du cancer du Vietnam accueille des patients venus de nombreuses localités du pays. Pour les enfants, le traitement est souvent long et affecte leur scolarité, leur vie quotidienne et leur moral. Les activités de soutien organisées notamment à l’occasion des fêtes leur apportent ainsi davantage de joie et de courage pour faire face à la maladie.

Selon l’hôpital, 64 enfants y sont actuellement hospitalisés. À l’occasion de la Fête de la Mi-Automne, le programme « La Mi-Automne pour les enfants » propose diverses activités festives, des cadeaux et des moments de partage aux jeunes patients. La présence du chef du gouvernement constitue également un encouragement important pour les enfants et leurs familles et contribue à promouvoir l’attention portée aux enfants confrontés à la maladie. -VNA

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