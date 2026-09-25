Lutte contre le cancer : Le Vietnam renforce ses capacités de médecine nucléaire avec l'AIEA

Hanoï (VNA) - L'initiative « Rays of Hope » (Rayons d'espoir), lancée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), aide les pays à revenus faibles et intermédiaires à combler l'écart en matière d'accès au diagnostic et à la prise en charge du cancer. Rassemblant plus de 100 pays, ce programme vise à mobiliser des ressources internationales pour renforcer les capacités de soins oncologiques, en particulier dans les nations manquant d'infrastructures et de personnel qualifié.



Concrétisant cette initiative, le Vietnam affirme sa politique constante de développement et d'application de l'énergie atomique à des fins paisibles, au service du développement socio-économique, de la sécurité énergétique et du développement durable. Le pays met en œuvre sa Stratégie de développement et d'application de l'énergie atomique à des fins paisibles jusqu'en 2035, avec une vision pour 2050, tout en préparant la réalisation du projet de Centre de recherche scientifique et technologique nucléaire, doté d'un nouveau réacteur de recherche à Dong Nai.



Ayant maîtrisé la production de nombreux radiopharmaceutiques et isotopes pour réduire sa dépendance aux importations, le Vietnam continue de renforcer sa coopération avec l'Institut coréen des sciences médicales et radiologiques (KIRAMS-Korea Institute of Radiological & Medical Sciences). Ce partenariat porte sur les accélérateurs cyclotron, la production de radiopharmaceutiques et la formation du personnel afin de moderniser la production de FDG au Centre d'irradiation de Hanoï. Dans le cadre de « Rays of Hope », la République de Corée accueillera des stagiaires vietnamiens pour se former à la conduite d'accélérateurs. Des séminaires conjointement organisés au Vietnam sur la recherche radiopharmaceutique et les essais précliniques contribueront également à élever les capacités médicales nationales.



Le vice-directeur de l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam, Phan Viet Cuong, a indiqué que le pays participera au Centre international de recherche basé sur le réacteur polyvalent MBIR. Cette adhésion permettra aux scientifiques vietnamiens d'accéder à des installations expérimentales de pointe et de prendre part aux recherches internationales sur les combustibles et technologies de réacteurs de nouvelle génération, renforçant la production nationale lorsque le centre de Dong Nai sera opérationnel.



La promotion de ce projet majeur et l'exploitation d'infrastructures modernes revêtent une signification importante pour stimuler les applications des sciences et technologies nucléaires.



Selon l’AIEA, le monde enregistrera 30 millions de nouveaux cas de cancer et 16 millions de décès au cours des deux prochaines décennies. Les pays à revenus faibles et intermédiaires supporteront le plus lourd fardeau, concentrant plus de 70 % des décès.



Les projets de « Rays of Hope » se concentrent donc sur la création ou le renforcement des infrastructures, du cadre réglementaire de radioprotection, ainsi que sur la fourniture de services de contrôle qualité, de conseils, de formations et d'équipements. Combinant divers éléments en un système d'interventions complémentaires, l'initiative donne la priorité à des mesures rentables, durables et à fort impact pour les pays manquant de services de radiothérapie.



Fort de six décennies d'expérience et travaillant en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l’AIEA accompagne les États dans le renforcement de leur médecine radiologique, incluant la radiothérapie, l'imagerie diagnostique et la médecine nucléaire, selon les normes de sécurité et d'efficacité les plus strictes- VNA





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