Agriculture : le Vietnam mise sur la qualité plutôt que sur les volumes

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a rencontré, le 25 septembre, des représentants de plusieurs associations et grandes entreprises exportatrices des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture.



Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Vo Van Hung, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sont estimées à 56,3 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l’année, en hausse de 7,8 %, soit environ 75,9 % de l’objectif annuel fixé à 74,2 milliards de dollars. Les importations sont estimées à 39,4 milliards de dollars. L’excédent commercial du secteur a atteint 16,9 milliards de dollars.



Les principaux moteurs de croissance se précisent. Sur neuf mois, les exportations de fruits et légumes ont atteint 7,35 milliards de dollars, en hausse de 19,9 %, celles des produits aquatiques environ 9,17 milliards (+12,3 %) et celles des produits forestiers près de 14,4 milliards (+7,6 %). Les produits de l’élevage ont progressé d’environ 24,6 %. La croissance reste toutefois inégale selon les filières et des défis subsistent en matière de qualité de croissance.



Selon Vo Van Hung, l’objectif annuel de 74,2 milliards de dollars pourrait être atteint, voire dépassé, si le rythme actuel se maintient et si aucune fluctuation majeure n’intervient en matière de prix, de commandes, de logistique ou de politiques commerciales.



Il a souligné la nécessité non seulement d’accéder aux marchés, mais aussi de s’y implanter et de s’y maintenir durablement.

Panorama de la réunion. Photo: VNA



Lors de la réunion, des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l’Industrie et du Commerce et des Finances ont répondu aux préoccupations des entreprises et réaffirmé leur volonté de les accompagner dans la résolution des difficultés et la promotion des exportations.



Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que le développement des secteurs agricole, sylvicole et aquatique ne devait pas se limiter à l’augmentation des exportations, mais s’inscrire dans une restructuration globale de l’agriculture vers un modèle moderne, écologique, durable et à forte valeur ajoutée. Il a appelé à passer résolument d’une croissance fondée sur les volumes à une croissance axée sur la qualité, la transformation en profondeur, les marques, les sciences, les technologies et l’innovation.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc. Photo: VNA



Il a également plaidé pour une approche couvrant l’ensemble de la chaîne, depuis l’étude des marchés et l’organisation des zones de production jusqu’à la transformation, au développement des marques et à la distribution internationale.



Selon lui, le développement des chaînes de valeur doit constituer une orientation centrale, avec les entreprises au cœur de l’organisation de la production, de la transformation et de la commercialisation, les coopératives comme trait d’union avec les producteurs et l’État dans un rôle de facilitateur. L’efficacité des exportations, la compétitivité et les revenus des producteurs doivent servir de critères d’évaluation.



Le vice-Premier ministre a enfin appelé à passer d’une gestion administrative à un pilotage fondé sur les données numériques, avec la mise en place d’un système national de données sur la production, la transformation, la logistique et les marchés. L’objectif est de porter les exportations du secteur à 100 milliards de dollars d’ici à 2030. -VNA