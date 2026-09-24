EQuest et Standard Chartered mobiliseront jusqu’à 325 millions de dollars pour des projets éducatifs

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New York (VNA) - Dans le cadre du voyage d'affaire à New York du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, le groupe éducatif EQuest, EQuest Capital et Standard Chartered (succursale de New York) ont signé un accord de coopération visant à mobiliser jusqu’à 325 millions de dollars de capitaux internationaux pour financer des projets éducatifs au Vietnam.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Tô Lâm, de membres de la délégation vietnamienne et de Richard Dean McClellan, directeur général du Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC).

L’accord vise à mettre en relation des ressources financières internationales avec des projets éducatifs à long terme, couvrant l’enseignement scolaire et universitaire, la formation technologique et le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Aux termes de l’accord, Standard Chartered jouera le rôle de partenaire stratégique pour structurer et organiser les financements. Les capitaux mobilisés, dont le montant pourrait atteindre 325 millions de dollars, seront versés par l’intermédiaire d’EQuest Capital avant d’être affectés à des projets d’infrastructures et d’amélioration de la qualité de l’éducation d’EQuest au Vietnam, avec Hô Chi Minh-Ville comme zone prioritaire.

Membre du VIFC-HCMC, EQuest Capital a été créée sur la base des textes juridiques vietnamiens établissant le Centre financier international du Vietnam. Grâce à l’écosystème financier et aux mécanismes préférentiels du VIFC-HCMC, notamment en matière de change, de fiscalité et de cadre juridique, EQuest Capital entend faciliter la réception, la structuration et le déploiement des investissements dans les projets prioritaires.

Selon Truong Hoang Nam, vice-directeur général chargé des finances d’EQuest, l’accord avec Standard Chartered constitue une étape importante dans la stratégie du groupe visant à mobiliser des ressources internationales pour l’éducation. Il doit permettre d’élargir l’accès à des financements à long terme destinés aux infrastructures, aux programmes de formation et à l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

Une partie des fonds sera consacrée à la création d’un campus universitaire spécialisé dans des domaines technologiques tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la science des données, la robotique, les semi-conducteurs et l’ingénierie des systèmes industriels, ainsi que dans les secteurs des soins infirmiers et de la santé.

Les financements devraient également soutenir le développement de partenariats universitaires internationaux au Vietnam, notamment à travers l’amélioration des infrastructures et des campus en coopération avec des universités et instituts internationaux d’Asie et des États-Unis.

EQuest prévoit en outre d’étendre son réseau d’écoles internationales et privées, ainsi que de développer des plateformes de technologies éducatives (EdTech) et des applications destinées au marché vietnamien et international.

Standard Chartered pourrait parallèlement étudier la fourniture de produits de crédit et de services de change destinés notamment aux experts et enseignants internationaux.

Pour Richard Dean McClellan, cette coopération illustre le rôle que le VIFC-HCMC entend jouer en mettant en relation les institutions financières internationales et les projets d’investissement à long terme au Vietnam. Elle pourrait également favoriser l’intégration des entreprises éducatives vietnamiennes dans les réseaux financiers et de coopération internationaux.

Après la signature, les parties évalueront la faisabilité des projets, définiront les structures financières et établiront les calendriers de mise en œuvre. La mobilisation et le décaissement des fonds seront effectués en fonction de l’avancement des projets et sous réserve des autorisations et conditions juridiques requises. -VNA

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