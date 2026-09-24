Le Vietnam promeut la numérisation pour faciliter le commerce international

Hanoi (VNA) - La numérisation des procédures et la réduction des obstacles administratifs sont devenues des conditions essentielles pour améliorer l’efficacité du commerce transfrontalier, a-t-on appris mercredi 23 septembre d’un séminaire sur la facilitation du commerce à Genève.



Le séminaire sur le thème « Améliorer la facilitation du commerce international en pratique : numérisation et réduction des obstacles procéduraux au commerce » a été corganisé en ligne par la Mission permanente du Vietnam à Genève, le Centre du commerce international (ITC) et l’Université du commerce extérieur (FTU).



Cet événement a permis aux professeurs et aux étudiants de la FTU d’acquérir une compréhension plus approfondie de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des questions pratiques liées à sa mise en œuvre.



Samidh Shrestha, expert en facilitation du commerce auprès du CCI, a analysé les obstacles auxquels les entreprises peuvent être confrontées lorsqu’elles participent au commerce international, le rôle de l’AFE dans la simplification des procédures, ainsi que la tendance à appliquer la technologie et la numérisation pour améliorer l’efficacité du commerce transfrontalier.



La discussion avec les étudiants a porté sur les expériences pratiques de mise en œuvre de l’AFA, les exigences pour les entreprises et les organismes de réglementation, et la capacité d’appliquer des solutions adaptées au contexte vietnamien.



Le représentant de la Mission permanente du Vietnam à Genève a également présenté son rôle et ses activités auprès de l’OMC, et a fait le point sur les défis et les solutions examinés par les membres de l’OMC lors du deuxième examen de la mise en œuvre de l’AFA et du processus global de réforme de l’organisation.



Ce séminaire est l’une des activités de la Mission permanente du Vietnam à Genève visant à renforcer les liens entre les établissements universitaires nationaux et les experts internationaux en matière de commerce, d’investissement et de droit international. Grâce à ces activités, les étudiants et les enseignants ont davantage d’opportunités d’accéder à des connaissances spécialisées, aux expériences pratiques et aux nouvelles tendances du commerce mondial.



En 2022, la FTU a été le seul établissement universitaire au Vietnam sélectionné par l’OMC pour participer au Programme des chaires de l’OMC (PCO) pour la période 2022-2026, diversifiant sa représentativité mondiale depuis son lancement en 2010.



Le PCO vise à améliorer la connaissance et la compréhension du système commercial multilatéral chez les universitaires, les décideurs politiques et d'autres parties prenantes, en soutenant la recherche dans le domaine du commerce, l'élaboration des programmes d'enseignement et les activités de communication dans les établissements universitaires des pays en développement et des pays les moins avancés membres de l'OMC et observateurs. – VNA



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