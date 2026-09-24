Économie

Vietjet et Starlink s’allient pour déployer le Wi-Fi haut débit gratuit à bord

Vietjet vient de conclure un accord de coopération avec Starlink afin de fournir un accès Internet haut débit à bord de ses appareils, avec un service Wi-Fi gratuit pour les passagers sur l’ensemble de ses vols.

Vietjet et Starlink s’allient pour déployer le Wi-Fi haut débit gratuit à bord

New York (VNA) – Vietjet vient de conclure un accord de coopération avec Starlink afin de fournir un accès Internet haut débit à bord de ses appareils, avec un service Wi-Fi gratuit pour les passagers sur l’ensemble de ses vols.


L’accord a été signé à l’occasion de la mission du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam aux États-Unis, où il participe au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU et mène des activités bilatérales.

L'accord a été échangé en présence du dirigeant To Lam, ainsi que de hauts dirigeants et représentants d'entreprises des deux pays, marquant une nouvelle étape dans la coopération technologique aéronautique entre le Vietnam et les États-Unis.


Dans une première phase, Starlink sera installé sur 120 appareils de Vietjet, dont 100 Airbus A321/Boeing 737 et 20 Airbus A330. Vietjet prévoit également d'équiper d'internet haut débit tous les futurs appareils livrés, étendant ainsi la connectivité à l'ensemble de son réseau, tant sur les vols intérieurs vietnamiens qu'à l'international.

Grâce à une connexion haut débit à faible latence et à une couverture étendue aux océans, aux régions polaires et aux zones isolées, Starlink permettra aux passagers de travailler, de rester en contact avec leurs proches, de regarder des contenus en streaming et d’accéder à divers services en ligne pendant toute la durée du vol.


Vietjet entend ainsi faire du Wi-Fi haut débit à bord non plus un service haut de gamme réservé à quelques passagers, mais un service numérique essentiel et accessible au plus grand nombre pour les voyages aériens du quotidien.

La docteure Nguyen Thi Phuong Thao, présidente de Vietjet, a déclaré qu’avec Starlink, le temps passé en vol ne signifierait plus nécessairement être déconnecté. Les passagers pourront rester connectés tout au long de leur voyage, que ce soit pour travailler, se divertir ou garder le contact avec leur famille et leurs amis.


Cette initiative reflète l’engagement de longue date de Vietjet en faveur de l’innovation et son ambition de rendre les technologies de pointe accessibles au plus grand nombre, a-t-elle souligné.

L’introduction de Starlink à bord des vols de Vietjet s’appuiera sur le service rapide et fiable qui connecte déjà les foyers et les entreprises au sol au Vietnam, a indiqué Tim Hughes, vice-président principal chargé des affaires commerciales mondiales et des relations gouvernementales chez SpaceX.

Vietjet proposera ainsi à ses passagers un accès gratuit à Internet haut débit sur ses vols intérieurs et internationaux.

L’accord conclu avec Starlink marque le début d’un partenariat technologique à long terme entre Vietjet et SpaceX. Forte de sa flotte moderne et de ses investissements continus dans les données, l’intelligence artificielle et les talents hautement qualifiés, Vietjet poursuit la construction d’un écosystème aéronautique numérique permettant à des millions de passagers de rester connectés au monde tout au long de leur voyage.-VNA

#Vietjet #Starlink
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