Élargir les débouchés à l’exportation sur le marché halal

Hanoï (VNA) – Avec une communauté musulmane d’environ 2 milliards de personnes dans plus de 110 pays, le marché halal mondial, dont la valeur se chiffre en milliers de milliards de dollars, offre de vastes débouchés aux exportations vietnamiennes. Pour transformer ce potentiel en chiffre d’affaires, les entreprises doivent toutefois répondre à des exigences spécifiques en matière de normes, de transformation en profondeur, de chaînes d’approvisionnement et de certification.

Selon Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’économie halal mondiale représente actuellement quelque 2 500 à 3 000 milliards de dollars par an et pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars en 2028. Le halal ne se limite plus aux produits alimentaires, mais s’étend aux cosmétiques, produits pharmaceutiques, à la mode, à la logistique, à la finance, au tourisme et à d’autres services.

Pour le Vietnam, ce marché constitue un débouché important, notamment pour les produits agricoles et alimentaires. Cependant, les exportations halal vietnamiennes ne représentent actuellement qu’environ 900 millions de dollars par an, principalement sous forme de produits agricoles et halieutiques bruts, soit moins de 1 % du marché mondial. Entre 2024 et 2026, seulement 1 000 à 1 300 entreprises vietnamiennes devraient avoir obtenu ou renouvelé leur certification halal, sur plus de 900 000 entreprises en activité.

Le potentiel varie selon les marchés. En Indonésie, la consommation de produits et services halal a atteint 330,5 milliards de dollars en 2025. Le pays importe par ailleurs environ 80 % de ses besoins en lait. Les produits vietnamiens tels que le lait, les confiseries, les snacks, les produits à base de farine, les nouilles sèches, les fruits transformés et les produits aquatiques surgelés disposent donc de perspectives de développement.

En Malaisie, où 60,4 % de la population est musulmane, le marché des produits alimentaires halal, estimé à environ 50 milliards de dollars par an, reste également largement inexploité par les entreprises vietnamiennes.

L’accès à ces marchés demeure néanmoins complexe. Selon Ba Thi Nguyet Thu, directrice du Centre de promotion et d’expérience HalalViet, les exportations halal vietnamiennes restent principalement constituées de produits agricoles et halieutiques bruts, tandis que les produits transformés répondant aux exigences spécifiques de chaque marché sont encore limités.

La certification halal constitue une condition importante d’accès aux marchés musulmans, mais elle ne suffit pas à elle seule. Les exigences portent sur l’ensemble de la chaîne, des matières premières à la production, au stockage, au transport, à l’étiquetage et à la traçabilité.

De plus, les normes halal ne sont pas encore harmonisées à l’échelle mondiale. Une certification indonésienne n’est ainsi pas nécessairement reconnue en Malaisie, tandis que les normes malaisiennes ne garantissent pas automatiquement l’accès aux marchés du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ou des Émirats arabes unis.

L’enjeu n’est donc pas seulement d’augmenter le nombre d’entreprises certifiées, mais aussi de renforcer les capacités de production et d’approvisionnement conformes aux normes halal.

Plusieurs producteurs agricoles de la province de Lam Dong se préparent à pénétrer le marché halal, qui regroupe les produits et services conformes aux prescriptions de l’islam. La province compte actuellement 38 entreprises et établissements certifiés halal dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et du tourisme. À fin mai 2026, les exportations vers les marchés musulmans ont atteint environ 40 millions de dollars. Photo: VNA

Selon Le Anh Ngoc, représentant du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le développement de cette chaîne doit être guidé par la demande du marché, fondé sur la sécurité sanitaire des aliments et placé sous la responsabilité centrale des entreprises.

Une approche "sur mesure" est également nécessaire pour chaque marché. En Indonésie, les entreprises vietnamiennes sont encouragées à obtenir la certification halal locale, à coopérer avec des importateurs fiables et à renforcer leur présence sur les plateformes de vente en ligne. En Malaisie, la certification délivrée par le Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM) constitue un élément important pour accéder aux réseaux de distribution.

Du côté des autorités, le renforcement du système national de normes et la promotion de la reconnaissance mutuelle entre les systèmes internationaux de certification sont considérés comme essentiels pour réduire les coûts de conformité. Les agences de promotion du commerce et les représentations commerciales vietnamiennes à l’étranger doivent également renforcer l’information sur les marchés, la mise en relation avec les partenaires et l’accompagnement des entreprises. -VNA