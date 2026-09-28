📝 Édito: Une diplomatie qui ouvre de nouvelles perspectives au Vietnam

Hanoï (VNA) – Dans un monde marqué par de profondes mutations, la politique extérieure indépendante et autonome, fondée sur la multilatéralisation et la diversification des relations ainsi que sur une intégration internationale active, ouvre au Vietnam de nouveaux espaces de coopération et contribue à renforcer ses capacités. Des relations bilatérales aux forums multilatéraux, de l’économie, des sciences et des technologies à la défense, à la sécurité et aux échanges entre les peuples, cette orientation se traduit de plus en plus concrètement dans les faits.

Récemment, lors d’une intervention devant la Foreign Policy Association (FPA) aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a souligné que la confiance bâtie au fil des décennies devait continuer à être renforcée par des résultats concrets dont les populations des deux pays puissent percevoir les effets dans leur vie quotidienne.

Ce message est clair : de bonnes relations entre les pays prennent tout leur sens lorsqu’elles se traduisent par des résultats concrets. Cette approche s’inscrit également dans l’orientation définie par le XIVe Congrès national du Parti, qui considère les relations extérieures comme une mission « essentielle et permanente ». Il ne s’agit plus seulement d’élargir les relations, mais aussi d’améliorer l’efficacité de l’intégration internationale et de faire de la coopération extérieure une ressource au service du développement et de la défense nationale.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, s’exprime devant la Foreign Policy Association (FPA) aux États-Unis. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et la Hongrie en offrent une illustration concrète. Partenaires intégraux, les deux pays ne cessent d’approfondir leur coopération dans de nombreux domaines. Ils souhaitent porter leurs échanges commerciaux à 2 milliards de dollars par an et développer leur coopération dans l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation, la santé et l’industrie pharmaceutique. Plus de 3.000 scientifiques et experts vietnamiens ont par ailleurs été formés en Hongrie, constituant un lien important entre les deux pays.

Avec la Malaisie, le commerce bilatéral a atteint 21,59 milliards de dollars en 2025, en hausse de 19 %. Les investissements malaisiens à Hô Chi Minh-Ville s’élèvent actuellement à environ 6,1 milliards de dollars, principalement dans la banque et l’immobilier. Ces chiffres témoignent d’une coopération de plus en plus concrète dans l’investissement, le commerce, les technologies et les échanges entre les peuples.

Dans les relations avec les États-Unis, cette recherche de résultats concrets est également manifeste. La signature d’accords concernant deux projets destinés à remédier aux conséquences de la dioxine laissées par la guerre au Vietnam constitue une initiative concrète contribuant au développement du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Pour le projet de décontamination de l’aéroport de Bien Hoa, les États-Unis ont décidé d’accorder environ 130 millions de dollars supplémentaires sous forme d’aide publique au développement non remboursable, portant l’investissement total d’environ 300 à 430 millions de dollars.

Dans le cadre du projet visant à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement touchées par l’agent orange, les États-Unis se sont engagés à fournir une aide non remboursable de 91 millions de dollars afin d’étendre les soins de santé, la réadaptation et les services sociaux. Le projet sera d’abord mis en œuvre dans les provinces de Ca Mau et de Quang Ngai, avant d’être progressivement étendu à d’autres zones prioritaires.

La coopération Vietnam–États-Unis s’étend également à des secteurs déterminants pour la compétitivité, notamment l’éducation, les sciences, les technologies, la recherche-développement, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines. Ces domaines apportent non seulement des ressources au Vietnam, mais contribuent également au renforcement de ses capacités.

Lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, devant les chefs d’État et de gouvernement ainsi que les dirigeants et représentants des pays participants, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a avancé quatre grandes orientations : rétablir la confiance ; promouvoir un développement équitable, inclusif et durable ; contribuer activement à façonner la gouvernance technologique ; et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.

Il a également souligné que l’autonomie ne signifiait pas rester à l’écart du monde, mais « s’adapter de manière proactive et coopérer sur un pied d’égalité avec le monde ». Le Vietnam poursuit ainsi avec constance une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie et de résilience, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures.

Cette orientation ne se manifeste pas seulement dans les forums internationaux, mais également par des actions concrètes. En plus de douze ans de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Vietnam a déployé plus de 1.600 officiers, cadres et personnels de l’Armée populaire et de la Police populaire.​

Le 22 septembre, l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8, composé de 63 militaires, et l’Unité du génie n°5, forte de 184 cadres et personnels, sont à leur tour partis en mission. Ces contributions témoignent de la volonté du Vietnam d’assumer ses responsabilités internationales par des actions concrètes.

Les relations avec le Laos, la Chine, la Russie, les États-Unis, la Hongrie, la Malaisie et de nombreux autres partenaires montrent que la diplomatie vietnamienne se déploie à plusieurs niveaux, de la politique et de l’économie à la défense, à la sécurité, à l’éducation, aux sciences et technologies et aux échanges entre les peuples.

À mesure que ces relations s’élargissent, leur contribution au développement national devient un enjeu central. Attirer des technologies avancées suppose de disposer d’institutions et de ressources humaines adaptées. L’accès à de nouveaux marchés exige des entreprises plus compétitives. Une intégration plus poussée dans les chaînes d’approvisionnement nécessite des infrastructures, des données, une logistique et des industries de soutien suffisamment développées. De même, l’influence d’un pays sur la scène internationale repose sur la solidité de son économie, de sa défense et de sa sécurité ainsi que sur la cohésion sociale.

Le XIVe Congrès national du Parti a défini les relations extérieures comme une mission « essentielle et permanente ». Dans un monde marqué par les risques et les incertitudes, aucun pays ne peut se développer durablement en restant fermé sur lui-même. Mais l’intégration ne signifie pas non plus la dépendance.

L’enjeu est donc d’élargir la coopération tout en préservant l’indépendance et l’autonomie, et de mettre les ressources extérieures au service du renforcement des capacités nationales. Lorsque les relations internationales créent de nouvelles possibilités pour les entreprises, la population et le développement du pays, les résultats de la diplomatie deviennent plus directement perceptibles dans la réalité. -VNA

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