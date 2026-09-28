Lancement d'une campagne contre le gaspillage alimentaire et la pollution de l'environnement

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Première implantation réussie de l’assistance cardiaque CorHeart 6 au Vietnam
L’Hôpital central militaire 108 vient de réaliser avec succès, pour la première fois, l’implantation d’un dispositif d’assistance cardiaque CorHeart 6 chez un patient de 63 ans.
La Journée de la grande union nationale organisée pour la première fois à l’étranger
Pour la première fois à l’étranger, la Journée de la Grande solidarité nationale sera organisée à Prague, en République tchèque, afin de renforcer la cohésion de la communauté vietnamienne, de préserver son identité culturelle et de resserrer ses liens avec le pays d’origine.
Éducation : investissements dans les infrastructures scolaires en 2025-2026
Durant l’année scolaire 2025-2026, les localités ont poursuivi leurs investissements dans les infrastructures scolaires. Le pays compte désormais 582.659 salles de classe, dont 89,6 % en dur.
Mise en service de la plateforme nationale de gestion des soins d'urgence préhospitaliers dès 2027
Conformément à la décision n° 1515/QD-TTg du Premier ministre approuvant le projet "Développement du système de soins d'urgence préhospitaliers pour la période 2026-2030", le Vietnam se fixe l'objectif global de construire et développer un système de soins préhospitaliers d'urgence moderne et intégré afin d'assurer une prise en charge, un traitement et une coordination rapides des services d'urgence.
Le Vietnam enregistre des avancées significatives dans la protection de l'enfance
Ces derniers temps, le VIetnam a enregistré des avancées significatives dans la protection de l'enfance, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de Développement Durable liés aux droits de l’enfant.
Le Vietnam a investi 2,62 miliards de dollars à l’étranger en huit premiers mois de 2026
Au cours des huit premiers mois de 2026, les investissements vietnamiens à l'étranger (capital nouvellement enregistré et ajusté) ont atteint 2,62 milliards de dollars, soit 4,7 fois plus qu'à la même période l'année précédente.
L’éducation doit prendre une longueur d’avance pour former les talents de demain
Lors d’une séance de travail tenue le 25 août avec les organismes concernés sur le bilan d’un an de mise en œuvre de la résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’éducation et de la formation, le secrétaire général du Parti et président To Lam a souligné que l’éducation devait prendre une longueur d’avance pour former les ressources humaines et les talents dont le pays aura besoin à l’avenir.
L'indice PMI du secteur manufacturier du Vietnam a atteint 53,3 points en août 2026
L'indice PMI manufacturier du Vietnam a atteint 53,3 points en août 2026, atteignant son niveau le plus élevé depuis février et signalant un renforcement supplémentaire de l'activité des usines. La production manufacturière s'est étendue pour un seizième mois consécutif et à son rythme le plus rapide depuis plus de deux ans.
Le nombre de touristes étrangers au Vietnam en hausse de 14,4 % en huit mois de 2026
Au cours des huit premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli près de 16 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 14,4 % sur un an, soit 63,6 % de l’objectif fixé par le secteur touristique pour 2026.
Le commerce extérieur du Vietnam en hausse de 28,7% sur les huit premiers mois de 2026
Sur les huit premiers mois de 2026, le commerce extérieur s’est élevé à 770,14 milliards de dollars, un niveau record pour cette période de l’année et en hausse de 28,7% sur un an.
Garantir les conditions essentielles au développement de l’éducation
Lors d’une réunion consacrée au bilan d’un an de mise en œuvre de la Résolution n° 71-NQ/TW sur le développement de l’éducation et de la formation, le 25 août, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé à passer résolument du perfectionnement des politiques à leur mise en œuvre, afin d’obtenir des résultats concrets.
Congés de la Fête nationale: l'aéroport international de Nôi Bai accueille un total de 3.336 mouvements d'atterrissage et de décollage
A l'occasion des congés de la Fête nationale du 29 août au 2 septembre 2026, l'aéroport international de Nôi Bai (Hanoi) a accueilli un total de 3.336 mouvements d'atterrissage et de décollage, en hausse de 14 % par rapport à la même période de l’année dernière. Le trafic passagers est estimé à 531.643 personnes, en progression de 22 % sur un an.
Quelques mesures spécifiques pour mettre en œuvre la directive relative aux missions clés de l'année scolaire 2026-2027
Le Premier ministre a publié la Directive n° 31/CT-TTg sur la mise en œuvre des principales missions de l’année scolaire 2026-2027.
Il demande au ministre de l’Éducation et de la Formation, aux ministres et responsables des organismes concernés ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de renouveler en profondeur les méthodes de gestion de l’éducation, en passant d’une logique de « gestion de l’éducation » à une approche de « gouvernance du développement de l’éducation ». Il appelle également à remédier pleinement aux limites et difficultés existantes et à poursuivre de manière coordonnée et efficace la mise en œuvre des mesures décisives visant à faire progresser l’éducation et la formation.
Réalisations socio-économiques remarquables du pays
Réalisations socio-économiques remarquables du pays
La direction habile et éclairée du Parti, facteur décisif de la victoire de la Révolution d’Août 1945
En août 1945, saisissant une occasion historique unique, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien s’est soulevé pour mener l’Insurrection générale, prendre le pouvoir dans tout le pays et ouvrir une nouvelle ère. Cette première victoire majeure depuis la fondation du Parti témoigne de la clairvoyance de sa direction et de la justesse de sa ligne révolutionnaire.
Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045
La conclusion n°75-KL/TW sur la protection de l'environnement et l'adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle ère, a été adoptée le 28 juillet 2026 lors du 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat). Vision à l’horizon 2045 : Faire du Vietnam un pays offrant d’un environnement de vie sain, en harmonie avec la nature, et engagé sur la voix d’un développement durable ; mise en place d'un système moderne de gouvernance environnementale et adaptation efficace au changement climatique.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET RÉPONSE ACTIVE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA NOUVELLE ÈRE
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a signé et promulgué la Conclusion n° 75-KL/TW du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat sur la protection de l’environnement et l’adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle période. La Conclusion fixe notamment l’objectif, à l’horizon 2030, de renforcer les capacités de gouvernance environnementale, d’adaptation au changement climatique ainsi que de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, afin de mieux protéger la vie, la santé, les biens et les moyens de subsistance de la population.
CONCLUSION N° 75-KL/TW SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'ADAPTATION PROACTIVE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA NOUVELLE ÈRE
La conclusion n°75-KL/TW sur la protection de l'environnement et l'adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle ère, a été adoptée le 28 juillet 2026 lors du 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat).
Conclusion n°75-KL/TW sur la réponse au changement climatique
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a signé pour la promulgation de la Conclusion n°75-KL/TW de la troisième Conférence du Comité central du Parti, XIVe mandat, sur la protection de l’environnement et la réponse proactive au changement climatique dans la nouvelle période. La Conclusion affirme que la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique doivent occuper une place centrale dans les décisions de développement.
Programme national de protection de l'enfance pour la période 2026-2030
Ce programme vise à garantir à tous les enfants un environnement de vie sûr et sain, à réduire le nombre de victimes de violences et d’abus ainsi qu’à offrir aux enfants victimes de violences, d’agressions sexuelles, de travail illégal, ou exposés aux risques d’exploitation, de négligence ou vivant dans des situations particulièrement difficiles, les conditions nécessaires à leur réinsertion et à leur développement intégral. Il contribue également à la réalisation des Objectifs de Développement Durable liés aux droits de l’enfant.