Politique

Un ancien parlementaire canadien souligne le rôle du Vietnam dans la coopération multilatérale

Selon l’ancien parlementaire canadien Bryon Wilfert, le message du secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies souligne l’importance de rétablir la confiance, de respecter le droit international et de maintenir le dialogue face aux défis mondiaux actuels.

Bryon Wilfert, ancien président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Vietnam et actuel conseiller principal du Conseil commercial Canada-Vietnam. Photo : Association des anciens parlementaires canadiens
Bryon Wilfert, ancien président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Vietnam et actuel conseiller principal du Conseil commercial Canada-Vietnam. Photo : Association des anciens parlementaires canadiens

Ottawa (VNA) – Le message du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en faveur du rétablissement de la confiance, du respect du droit international et du maintien du dialogue entre les pays, exprimé lors de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, revêt une importance particulière dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les conflits et l’instabilité économique.

C’est ce qu’a déclaré Bryon Wilfert, ancien président du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Vietnam et actuel conseiller principal du Conseil commercial Canada-Vietnam, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Bryon Wilfert a souligné l'importance des principes de la Charte des Nations Unies mis en avant par le Vietnam, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ainsi que le règlement pacifique des différends. Il a jugé particulièrement pertinente l’idée selon laquelle rétablir la confiance ne signifie pas supprimer les différences entre les pays, mais apprendre à les gérer de manière responsable.

Selon lui, les divergences de systèmes politiques, de priorités économiques et d’expériences historiques ne devraient pas faire obstacle à la coopération sur les enjeux d’intérêt commun. À cet égard, il a souligné que les relations entre le Vietnam et le Canada démontrent qu'il est possible de bâtir une coopération fondée sur le respect mutuel et des intérêts partagés, coopération qui s'est étendue du commerce, de l'investissement et de l'éducation à la coopération au développement et aux échanges entre les peuples.

Concernant le rôle du Vietnam dans le système multilatéral, il a estimé que le pays dispose d’un potentiel important pour contribuer davantage à la coopération internationale, grâce à son expérience en matière de développement, à l’élargissement de son réseau de relations économiques et à sa participation active aux institutions régionales et mondiales.

Il a identifié quatre domaines dans lesquels le Vietnam pourrait renforcer son rôle : contribuer à la paix et à la stabilité régionales à travers l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’ONU, en s’appuyant notamment sur son expérience diplomatique et sa participation aux opérations de maintien de la paix ; promouvoir un commerce international inclusif et un développement économique durable ; renforcer la lutte contre les changements climatiques à travers l’adaptation, l’agriculture durable et la transition énergétique ; et faire en sorte que la voix des pays en développement soit prise en compte dans l’élaboration des approches internationales en matière de technologies numériques, de cybersécurité et d’intelligence artificielle (IA).

Bryon Wilfert a également estimé que les préparatifs en vue de l'accueil par le Vietnam de l'APEC 2027 offriront de nouvelles opportunités pour promouvoir le commerce, le développement durable et l'innovation dans la région Asie-Pacifique.

Concernant les relations Vietnam-Canada, il a proposé trois axes prioritaires : renforcer la coopération dans les technologies propres, l’adaptation aux changements climatiques et l’agriculture durable ; consolider les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises technologiques ; et instaurer un dialogue plus structuré sur la gouvernance responsable de l’IA et la cybersécurité.

Enfin, il a indiqué que le développement des relations bilatérales doit se traduire par des résultats concrets, notamment de nouveaux partenariats, une progression des investissements et un partage accru des connaissances et des technologies, au bénéfice des populations des deux pays. Selon lui, le discours du secrétaire général du PCV et président To Lam offre au Vietnam et au Canada une occasion de renforcer leurs objectifs communs et de promouvoir ensemble le développement durable, l’innovation responsable et une prospérité partagée. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #parlementaire canadien Bryon Wilfert #coopération multilatérale #Bryon Wilfert #Vietnam-Canada Canada
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (centre), la gouverneure générale du Canada Louise Arbour et le Premier ministre canadien Mark Carney. Photo : VNA

Les liens Vietnam-Canada entament une nouvelle phase dynamique et substantielle

Au-delà d'une convergence de vues sur le droit international, le libre-échange et la stabilité régionale, le partenariat entre Hanoi et Ottawa s'articule autour d'une complémentarité stratégique. D'un côté, le Vietnam propulse son développement à l'horizon 2030 et 2045 en misant sur l'innovation technologique et une intégration mondiale accrue. De l'autre, le Canada déploie sa stratégie Indo-Pacifique pour diversifier ses marchés et ancrer durablement sa présence dans la région.

Le dirigeant To Lam et des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam reçoit des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu le 25 septembre à Ottawa des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam, appelant à renforcer les échanges populaires et le rôle de passerelle des associations d’amitié, après l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, rencontre des électeurs de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï doit se moderniser tout en préservant son identité

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a appelé Hanoï à poursuivre son développement tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants et en préservant l’identité de la capitale.

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, parle de la tournée du secrétaire général et président Tô Lâm aux États-Unis et au Canada. Photo: VNA

La tournée du leader Tô Lâm réaffirme le message du Vietnam pour la nouvelle ère

Du 20 au 25 septembre 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut niveau, a participé au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a mené des activités bilatérales aux États-Unis et a effectué une visite d’État au Canada.

Le secrétaire général et président To Lam à la rencontre avec des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada. Photo: VNA

Les experts et scientifiques vietnamiens au Canada, passerelle importante entre les deux pays

Lors de sa rencontre l’après-midi du 25 septembre (heure locale) avec des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada qui rassemble plus de 150 scientifiques de premier plan occupant des postes clés dans de nombreuses universités, instituts de recherche et grands groupes technologiques au Canada et en Amérique du Nord, le dirigeant To Lam a exprimé sa haute appréciation pour leurs compétences, leur expérience et leur prestige.

Panorama de la 7e session du Comité mixte Vietnam - UE. Photo : VNA

La 7e session du Comité mixte Vietnam - UE à Hanoï

Le Vietnam et l’Union européenne sont convenus de renforcer leur partenariat stratégique intégral, en approfondissant la coopération dans les domaines économique, commercial, technologique, environnemental et maritime, ainsi que la coordination sur les questions régionales et internationales.

Des femmes officiers et militaires de l’équipe du génie n°5 partent pour rejoindre la mission de maintien de la paix de l’ONU à Abyei. Photo: VNA

Du bambou et des lotus pour accompagner les Casques bleus vietnamiens à Abyei

L’équipe du génie n°5 du Vietnam est partie le 25 septembre pour rejoindre la mission de maintien de la paix de l’ONU à Abyei, avec 184 cadres et personnels et, dans ses bagages, quatre plants de bambou vietnamiens destinés à être plantés dans le camp, symbole de l’engagement du Vietnam en faveur de la paix et de l’environnement.