Le Vietnam fait preuve d’un esprit souverain et autonome à la tribune de l’ONU

Pékin (VNA) – Le message délivré par le Vietnam lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies reflète le rôle de plus en plus proactif d’un pays en développement du Sud global face aux enjeux internationaux, selon le professeur Qu Qiang, de l’Université Minzu de Chine et commentateur pour le réseau China Global Television Network (CGTN).



Lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, il a souligné que le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm intervenait alors que l’ordre international traverse des mutations majeures, marquées par une concurrence accrue entre grandes puissances ainsi que par des défis liés à l’économie, à la technologie, au changement climatique et à la gouvernance mondiale.



Le professeur Qu Qiang a souligné l’importance que le Vietnam accorde au rétablissement de la confiance, à la promotion d’un développement équitable, à la gouvernance des technologies et au renforcement du multilatéralisme.



Selon l’expert chinois, l’appel lancé par le secrétaire général et président Tô Lâm — pour que la concurrence ne dégénère pas en confrontation et que le progrès technologique ne crée pas de nouvelles fractures — témoigne de l’intérêt direct du Vietnam pour les enjeux émergents de la gouvernance mondiale. Cela reflète également des préoccupations partagées par de nombreux pays en développement, notamment la nécessité d’une participation plus équitable à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles internationales.



Le professeur Qu Qiang a ajouté que le rôle du Vietnam au sein des instances multilatérales évoluait également. La participation du secrétaire général et président Tô Lâm à l’Assemblée générale des Nations Unies démontre l’importance que le Vietnam attache à la diplomatie multilatérale, a-t-il noté.



Le Vietnam passe progressivement d’une simple participation aux mécanismes internationaux à une démarche proactive, consistant à proposer des initiatives et à contribuer à définir les priorités de l’agenda international, a-t-il déclaré, citant notamment l’accueil par le Vietnam de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité et les préparatifs en vue d’accueillir le Sommet de l’APEC en 2027.



Évaluant la politique étrangère du Vietnam, le professeur Qu Qiang a souligné que ce discours témoignait d’un équilibre entre principes et flexibilité. Le Vietnam a insisté sur le règlement pacifique des différends conformément au droit international — y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 — tout en exposant ses positions sur les questions relatives à la Palestine et à Cuba.



L’expert chinois a affirmé que cette approche souligne l’engagement du Vietnam envers la souveraineté, le droit international et le règlement pacifique des différends, tout en maintenant une position indépendante et non conflictuelle. Selon lui, cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’intégration internationale croissante du Vietnam et pourrait servir de référence aux autres pays de l’ASEAN désireux de préserver leur marge de manœuvre stratégique et de promouvoir la coopération.



Il a également souligné que le Vietnam a lié ses objectifs de développement à long terme à l’innovation, à la hausse de la productivité, à la transformation numérique et à de nouveaux modèles de développement. Cette stratégie permet à la communauté internationale de mieux appréhender l’orientation du pays en matière de développement, tout en reflétant sa volonté d’attirer des ressources, des technologies et des investissements, ainsi que de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales.



Concernant le message du Vietnam au Sud global, le professeur Qu Qiang a souligné que des questions telles que les écarts de développement, l’accès à la technologie, le financement du développement, le changement climatique et la réforme des institutions multilatérales constituent des préoccupations communes aux pays en développement.



Il a affirmé que l’accent mis par le Vietnam sur le multilatéralisme, le dialogue, la coopération fondée sur l’égalité et le principe de ne laisser personne de côté témoigne de sa volonté d’articuler ses objectifs de développement national avec les préoccupations plus larges du Sud global.



Se tournant vers l’avenir, le professeur Qu Qiang a affirmé que la participation continue du Vietnam à l’ASEAN, à l’APEC, à l’ONU et à d’autres mécanismes multilatéraux offrirait au pays de nouvelles opportunités de contribuer à la résolution des enjeux régionaux et mondiaux.



Il a toutefois souligné que les efforts visant à rétablir la confiance, à promouvoir le développement et à renforcer la coopération multilatérale se heurtaient à divers défis, notamment la rivalité entre grandes puissances, les conflits géopolitiques, la fragmentation des marchés mondiaux, les besoins de financement de la transition énergétique et les questions soulevées par le développement rapide de l’intelligence artificielle.



En conclusion, le professeur Qu Qiang a indiqué que ce discours reflétait la volonté du Vietnam de maintenir un environnement international stable, de privilégier le dialogue à la confrontation et de renforcer la participation des pays en développement à l’élaboration des règles et mécanismes de gouvernance mondiaux. – VNA

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