Les experts et scientifiques vietnamiens au Canada, passerelle importante entre les deux pays

Ottawa (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a qualifié les experts et intellectuels vietnamiens au Canada d’une ressource précieuse et d’une passerelle importante reliant les deux pays.

Lors de sa rencontre l’après-midi du 25 septembre (heure locale) avec des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada qui rassemble plus de 150 scientifiques de premier plan occupant des postes clés dans de nombreuses universités, instituts de recherche et grands groupes technologiques au Canada et en Amérique du Nord, le dirigeant To Lam a exprimé sa haute appréciation pour leurs compétences, leur expérience et leur prestige.

Il a souligné que pour réaliser les objectifs stratégiques du pays, les contributions des Vietnamiens de l'étranger était indispensable et que le Parti et l'État continueront de créer des mécanismes favorables, de garantir un environnement de travail transparent et d'honorer les initiatives efficaces au service du développement national.

Le dirigeant To Lam a invité les experts à continuer de proposer des solutions concrètes pour résoudre les grands défis nationaux, en particulier dans les secteurs prioritaires comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les énergies propres et le développement des ressources humaines qualifiées.

Il a insisté sur la nécessité de bâtir des réseaux d’experts solides et efficaces, tout en encourageant les intellectuels chevronnés à accompagner, soutenir et inspirer les jeunes générations d'étudiants vietnamiens. Le dirigeant To Lam a appelé les experts et intellectuels vietnamiens au Canada à devenir ambassadeur d'amitié contribuant à l'approfondissement des relations entre les deux pays.

Le secrétaire général et président To Lam rencontre des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada. Photo: VNA

De son côté, le professeur Vu Viet Hung, président du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada, s'est félicité de l'élévation des relations Vietnam-Canada au rang de partenariat stratégique, affirmant la volonté de ses membres de contribuer à la concrétisation des opportunités de coopération bilatérale.

En outre, plusieurs scientifiques ont ensuite présenté des propositions ciblées, notamment sur la création d'un programme national de coopération en intelligence artificielle et réseaux de communication, l'établissement d'un fonds scientifique bilatéral, le développement durable des minéraux stratégiques, l'adaptation au changement climatique, le renforcement de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et la formation d'équipes pluridisciplinaires en matière d'innovation et d'énergie nucléaire.

Répondant aux recommandations exprimées, le ministre de la Science et de la Technologie, Vu Hai Quan, s'est engagé à accompagner durablement les experts et intellectuels afin de lever les difficultés réglementaires.

Le dirigeant To Lam s'est déclaré convaincu que la communauté intellectuelle vietnamienne au Canada continuera de se développer avec succès et d'apporter des contributions toujours plus importantes à son pays natal. -VNA