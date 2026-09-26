Politique

Les experts et scientifiques vietnamiens au Canada, passerelle importante entre les deux pays

Lors de sa rencontre l’après-midi du 25 septembre (heure locale) avec des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada qui rassemble plus de 150 scientifiques de premier plan occupant des postes clés dans de nombreuses universités, instituts de recherche et grands groupes technologiques au Canada et en Amérique du Nord, le dirigeant To Lam a exprimé sa haute appréciation pour leurs compétences, leur expérience et leur prestige.

Le secrétaire général et président To Lam à la rencontre avec des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada. Photo: VNA
Le secrétaire général et président To Lam à la rencontre avec des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada. Photo: VNA

Ottawa (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a qualifié les experts et intellectuels vietnamiens au Canada d’une ressource précieuse et d’une passerelle importante reliant les deux pays.

Lors de sa rencontre l’après-midi du 25 septembre (heure locale) avec des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada qui rassemble plus de 150 scientifiques de premier plan occupant des postes clés dans de nombreuses universités, instituts de recherche et grands groupes technologiques au Canada et en Amérique du Nord, le dirigeant To Lam a exprimé sa haute appréciation pour leurs compétences, leur expérience et leur prestige.

Il a souligné que pour réaliser les objectifs stratégiques du pays, les contributions des Vietnamiens de l'étranger était indispensable et que le Parti et l'État continueront de créer des mécanismes favorables, de garantir un environnement de travail transparent et d'honorer les initiatives efficaces au service du développement national.

Le dirigeant To Lam a invité les experts à continuer de proposer des solutions concrètes pour résoudre les grands défis nationaux, en particulier dans les secteurs prioritaires comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les énergies propres et le développement des ressources humaines qualifiées.

Il a insisté sur la nécessité de bâtir des réseaux d’experts solides et efficaces, tout en encourageant les intellectuels chevronnés à accompagner, soutenir et inspirer les jeunes générations d'étudiants vietnamiens. Le dirigeant To Lam a appelé les experts et intellectuels vietnamiens au Canada à devenir ambassadeur d'amitié contribuant à l'approfondissement des relations entre les deux pays.

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-dai-dien-mang-luoi-chuyen-gia-nha-khoa-hoc-viet-nam-tai-canada-9050325.jpg
Le secrétaire général et président To Lam rencontre des représentant du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada. Photo: VNA

De son côté, le professeur Vu Viet Hung, président du Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada, s'est félicité de l'élévation des relations Vietnam-Canada au rang de partenariat stratégique, affirmant la volonté de ses membres de contribuer à la concrétisation des opportunités de coopération bilatérale.

En outre, plusieurs scientifiques ont ensuite présenté des propositions ciblées, notamment sur la création d'un programme national de coopération en intelligence artificielle et réseaux de communication, l'établissement d'un fonds scientifique bilatéral, le développement durable des minéraux stratégiques, l'adaptation au changement climatique, le renforcement de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et la formation d'équipes pluridisciplinaires en matière d'innovation et d'énergie nucléaire.

Répondant aux recommandations exprimées, le ministre de la Science et de la Technologie, Vu Hai Quan, s'est engagé à accompagner durablement les experts et intellectuels afin de lever les difficultés réglementaires.

Le dirigeant To Lam s'est déclaré convaincu que la communauté intellectuelle vietnamienne au Canada continuera de se développer avec succès et d'apporter des contributions toujours plus importantes à son pays natal. -VNA

#Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada #visite d'Etat au Canada #Nouvelle ère
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général et président To Lam offre une statue du Président HO Chi Minh à l'ambassade et à la communauté vietnamienne du Canada. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam rencontre la communauté vietnamienne au Canada

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a rencontré le 25 septembre à Ottawa le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne au Canada, soulignant le rôle de cette communauté comme passerelle d’amitié et ressource importante pour le développement du pays. 7 mots clés

Voir plus

Le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, parle de la tournée du secrétaire général et président Tô Lâm aux États-Unis et au Canada. Photo: VNA

La tournée du leader Tô Lâm réaffirme le message du Vietnam pour la nouvelle ère

Du 20 au 25 septembre 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président du Vietnam, Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut niveau, a participé au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a mené des activités bilatérales aux États-Unis et a effectué une visite d’État au Canada.

Le dirigeant To Lam et des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam reçoit des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a reçu le 25 septembre à Ottawa des représentants de l’Association d’amitié Canada-Vietnam, appelant à renforcer les échanges populaires et le rôle de passerelle des associations d’amitié, après l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique.

Panorama de la 7e session du Comité mixte Vietnam - UE. Photo : VNA

La 7e session du Comité mixte Vietnam - UE à Hanoï

Le Vietnam et l’Union européenne sont convenus de renforcer leur partenariat stratégique intégral, en approfondissant la coopération dans les domaines économique, commercial, technologique, environnemental et maritime, ainsi que la coordination sur les questions régionales et internationales.

Des femmes officiers et militaires de l’équipe du génie n°5 partent pour rejoindre la mission de maintien de la paix de l’ONU à Abyei. Photo: VNA

Du bambou et des lotus pour accompagner les Casques bleus vietnamiens à Abyei

L’équipe du génie n°5 du Vietnam est partie le 25 septembre pour rejoindre la mission de maintien de la paix de l’ONU à Abyei, avec 184 cadres et personnels et, dans ses bagages, quatre plants de bambou vietnamiens destinés à être plantés dans le camp, symbole de l’engagement du Vietnam en faveur de la paix et de l’environnement.

Le 22 septembre (heure locale), au siège des Nations Unies à New York, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a prononcé un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Discours du dirigeant To Lam à l'ONU : Une vision humaniste et responsable pour un monde en mutation

Lors de son discours à l’ONU, le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a réaffirmé le choix constant du Vietnam en faveur de la paix, de la coopération et du développement. Il a également souligné l’importance du multilatéralisme, du droit international et d’une gouvernance technologique responsable, afin que les progrès scientifiques et numériques bénéficient à tous.

La gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, le dirigeant vietnamien Tô Lâm, et le Premier ministre canadien Mark Carney. Photo: VNA

Le Canada et le Vietnam ouvrent un nouveau chapitre de leur partenariat stratégique

La gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, a offert le 24 septembre à Ottawa un banquet en l’honneur du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm, à l’occasion de sa visite d’État, marquée par l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm (gauche) et le Premier ministre canadien Mark Carney, en septembre 2026 à Ottawa. Photo: VNA

Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique Vietnam-Canada

​Le Vietnam et le Canada ont décidé d’élever leurs relations au niveau de Partenariat stratégique, à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm au Canada, les 24 et 25 septembre 2026.