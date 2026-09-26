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Le chef du Parti et de l'État To Lam achève avec succès sa visite d’État au Canada

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a achevé le 25 septembre sa visite d’État au Canada, au cours de laquelle les deux pays ont officiellement élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique et défini huit piliers de coopération.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam termine avec succès sa visite d’État au Canada. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam termine avec succès sa visite d’État au Canada. Photo : VNA

Ottawa (VNA) - Le 25 septembre au soir (heure locale), l’avion spécial transportant le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, et la délégation vietnamienne l'accompagnant de haut niveau a quitté la capitale Ottawa, mettant ainsi un terme à sa visite d’État au Canada, effectuée à l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour.

Dans le cadre de cette visite, le dirigeant a rencontré la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour ; les présidents du Sénat et de la Chambre des communes du Canada ; il s’est entretenu avec le Premier ministre canadien Mark Carney ; a prononcé un discours sur les orientations de politique étrangère à la Chambre des communes du Canada ; a reçu des représentants du Parti communiste du Canada, de l’Association d’amitié Canada-Vietnam, de grands groupes, d'entreprises et fonds d’investissement canadiens. Il a participé à une table ronde de haut niveau des entreprises vietnamiennes et canadiennes ; rencontré le Réseau des experts et scientifiques vietnamiens au Canada ; et échangé avec le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne au Canada.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont convenu de souligner les réalisations importantes des relations Vietnam-Canada après plus de 50 ans de construction et de consolidation de leurs relations d’amitié et près de dix ans de mise en œuvre du partenariat intégral.

Elles ont estimé que les relations Vietnam-Canada réunissaient désormais toutes les conditions nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de développement, avec un niveau de confiance politique plus élevé, une coopération plus approfondie et substantielle et une interdépendance accrue des intérêts, en les élevant au niveau de partenariat stratégique et en élaborant rapidement un programme d’action et un plan d’action concrets afin de mettre en œuvre efficacement ce nouveau cadre de relations.

Concernant les questions régionales et internationales, les deux parties sont convenues de poursuivre leur coordination au sein des Nations Unies, de l’ASEAN, de l’APEC, de la Francophonie, de l’Accord CPTPP (Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste) et d’autres mécanismes multilatéraux appropriés. Elles ont réaffirmé leur soutien au rôle central de l’ASEAN et à l’intensification par le Canada de son engagement et de sa coopération avec l’ASEAN et la région Asie-Pacifique, afin de contribuer ensemble à relever les défis communs et à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

Lors de leur entretien, le dirigeant To Lam et le Premier ministre canadien Mark Carney ont publié une Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique Vietnam-Canada. L’élévation des relations Vietnam-Canada à ce niveau repose sur huit piliers : la coopération bilatérale, régionale et multilatérale ; la coopération dans le commerce, l’investissement, la finance et l’économie ; la coopération dans les transports, la gestion des chaînes d’approvisionnement et les infrastructures ; la coopération dans la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les technologies avancées et l’innovation ; la coopération en matière de sécurité énergétique, d’environnement et de croissance durable ; la coopération dans la sécurité alimentaire et l’agriculture-agroalimentaire ; la coopération dans la défense, la sécurité, les affaires maritimes, l’application de la loi et la justice ; et la coopération dans l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Au cours de la visite, dans son discours sur les orientations de politique étrangère intitulé « Le partenariat stratégique Vietnam-Canada dans un contexte mondial en pleine mutation », prononcé à la Chambre des communes du Canada, le dirigeant vietnamien a déclaré que le monde continuerait d’évoluer et souhaité que les parlementaires continuent d’accompagner le Vietnam afin que la vision d’aujourd’hui se traduise demain par des actions et des résultats. Le Vietnam est prêt à œuvrer avec le Canada à la construction d’un partenariat stratégique approfondi, apportant des bénéfices concrets aux populations des deux pays et contribuant à la communauté internationale.

À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont assisté aux cérémonies de remise de documents de coopération entre les organismes des deux pays et à la publication de la Déclaration conjointe annonçant l’élévation officielle des relations Vietnam-Canada au niveau de partenariat stratégique. - VNA

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