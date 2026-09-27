Politique

Vietnam – Algérie : donner un nouvel élan à la coopération militaire

La visite officielle en Algérie du général d’armée Nguyen Trong Nghia vise à donner un nouvel élan à la coopération entre les deux armées.

Le général d’armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) d’Algérie (à droite), et le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale et directeur du Département général de la Politique de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA
Le général d’armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) d’Algérie (à droite), et le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale et directeur du Département général de la Politique de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Alger (VNA) - Dans la matinée du 26 septembre (heure locale), au siège du ministère algérien de la Défense nationale, le général d’armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) d’Algérie, a présidé la cérémonie d’accueil officielle et s’est entretenu avec une délégation politique de haut rang de l’Armée populaire du Vietnam, conduite par le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale et directeur du Département général de la Politique de l’Armée populaire du Vietnam.

Saluant la visite, le général d’armée Saïd Chanegriha a estimé qu’elle constituait un nouveau pas en avant dans le renforcement de la coopération militaire et contribuerait à porter les relations entre les deux armées à un niveau supérieur. Rappelant le soutien et la solidarité de l’Algérie envers le peuple vietnamien dans sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationales, il a affirmé que l’Algérie était prête à continuer de promouvoir la coopération entre les deux armées.

Le général d’armée Nguyen Trong Nghia a souligné que la coopération bilatérale dans le domaine de la défense avait enregistré de nombreux résultats, notamment dans les échanges de délégations, la formation et l’information-communication. Il a proposé de poursuivre la coordination dans plusieurs domaines clés, notamment les échanges de délégations, la formation, l’industrie de défense, la logistique et la communication.

Concernant la formation, il a souhaité que l’Algérie envisage d’augmenter le nombre de places accordées aux militaires vietnamiens dans les spécialités où elle dispose d’atouts. Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Défense était prêt à accueillir des stagiaires militaires algériens pour apprendre le vietnamien et participer au au Cours international des responsables de la défense au Vietnam.

À cette occasion, Nguyen Trong Nghia a remis à Saïd Chanegriha les droits d’auteur de la version arabe du livre « Dien Bien Phu » du général Vo Nguyen Giap et lui a offert le documentaire « Vietnam - Algérie : Lointains mais proches », produit par le Centre de radio-télévision de l’Armée vietnamienne.

Dans l’après-midi du 26 septembre, le général d’armée Nguyen Trong Nghia a rencontré le général de division Mabrouk Saba, directeur de la Direction de l’Information et de la Communication de l’État-Major de l’ANP d’Algérie.

Le général vietnamien a proposé de renforcer la coordination dans la communication et l’éducation au patriotisme, à la solidarité et à l’amitié entre les deux peuples, ainsi que les échanges d’expériences en matière d’information et de communication dans le contexte de la transformation numérique.

Auparavant, le 25 septembre, Nguyen Trong Nghia et sa délégation avaient déposé des fleurs devant la stèle commémorative du Président Ho Chi Minh, inaugurée en 2025 sur l’avenue portant son nom à Alger. Ils s’étaient également recueillis au Mémorial du Martyr à Alger. Dans l’après-midi, la délégation avait rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Algérie. Le général Nguyen Trong Nghia a salué les efforts du personnel de l’ambassade pour préserver et développer l’amitié traditionnelle entre les deux pays et l’a appelé à continuer de contribuer au développement des relations bilatérales. - VNA

#Vietnam – Algérie #coopération militaire Algérie
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