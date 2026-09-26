Hanoï accueille pour la première fois l’Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 26 septembre, à l’Université Phenikaa à Hanoï, la 19e Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique (IOAA 2026) s’est officiellement ouverte en présence de 67 équipes et de 320 candidats venus de 66 pays et territoires. Il s’agit de la première fois que le Vietnam accueille l’IOAA, dans sa plus grande édition à ce jour.



Souhaitant la bienvenue aux délégations participant à l’événement, le vice-Premier ministre Le Tien Chau a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens considéraient constamment l’éducation et la formation, les sciences, les technologies et l’innovation comme des priorités nationales de premier rang et comme des choix stratégiques pour l’avenir du pays. L’organisation par le Vietnam de l’Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique 2026 constitue une mesure concrète visant à mettre en œuvre cette orientation. Parallèlement, le Vietnam investit progressivement dans le développement des sciences spatiales, avec notamment des satellites d’observation de la Terre et des observatoires astronomiques à Hoa Lac et Khanh Hoa.



Le vice-Premier ministre a souligné que, dans un monde marqué par de nombreux bouleversements, la science constituait un langage commun capable de rapprocher les peuples grâce au savoir, à la vérité et à l’esprit de coopération. L’Olympiade revêt donc une portée qui dépasse celle d’une simple compétition. Elle n’est pas seulement un concours destiné aux élèves les plus brillants, mais également un forum scientifique pour la jeunesse, où les élèves peuvent partager leurs connaissances, révéler leurs talents et vivre de nouvelles expériences.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA





Présent à la cérémonie d’ouverture, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a souligné que Hanoï accordait une importance croissante aux sciences, aux technologies et à l’innovation dans sa stratégie de développement. Membre du Réseau des villes créatives et du Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO, Hanoï souhaite non seulement accueillir les savoirs et les innovations du monde, mais aussi contribuer davantage aux réseaux internationaux de coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences et de l’innovation.



« L’organisation de l’IOAA 2026 revêt une importance concrète pour Hanoï. C'est une occasion pour la capitale d’accéder à de nouvelles idées, de promouvoir les échanges universitaires et de susciter davantage la passion pour les sciences chez les jeunes », a-t-il déclaré.



Présent à l'événement, le président du Comité international de l’Olympiade d’astronomie et d’astrophysique, Aniket Sule, a déclaré que l’IOAA 2026 offrait à tous l’occasion de se réunir dans la capitale Hanoï, ville millénaire riche d’histoire et centre politique, économique et culturel du Vietnam. Il s’agit également d’une occasion pour les délégations de découvrir et de ressentir une partie de la profondeur historique et des riches valeurs traditionnelles de Hanoï.

Le président du Comité international de l’Olympiade d’astronomie et d’astrophysique, Aniket Sule à l'événement. Photo : VNA





La 19e Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique (IOAA 2026) se déroule à Hanoï jusqu’au 5 octobre. Elle réunit 66 pays et territoires, avec 67 équipes en compétition. L’IOAA 2026 est un événement éducatif et scientifique international destiné aux élèves du secondaire, contribuant à détecter et à former les jeunes talents dans les domaines de l’astronomie et de l’astrophysique, tout en favorisant les échanges universitaires, les échanges scientifiques et la coopération internationale.



Le Vietnam participe à l’IOAA 2026 avec 10 élèves sélectionnés conformément aux règlements du ministère de l’Éducation et de la Formation. Depuis sa première participation à l’IOAA en 2016 en Inde, l’équipe vietnamienne, dont le noyau est constitué d’élèves de Hanoï, a obtenu régulièrement de bons résultats lors des éditions organisées en Thaïlande, en Chine, en Hongrie, en Colombie, en Géorgie, en Pologne, au Brésil et dans d’autres pays. -VNA