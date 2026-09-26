Le Vietnam renforce ses liens avec les groupes et institutions financières américains

Hanoï (VNA) – Dans le cadre du déplacement du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam aux États-Unis et au Canada, du 20 au 25 septembre, le ministre des Finances Ngo Van Tuan a œuvré au renforcement de la coopération avec plusieurs grands groupes et institutions financières américains, dont Coca-Cola et Standard Chartered.

Le ministre Ngo Van Tuan a reçu une délégation de Coca-Cola conduite par Dean Thompson, directeur principal chargé des relations gouvernementales mondiales de The Coca-Cola Company. Les deux parties ont échangé sur les activités du groupe au Vietnam, ses orientations pour la période à venir, ainsi que sur l’environnement d’investissement et d’affaires et les enjeux liés au développement durable.

Il a souligné que Coca-Cola était l’une des entreprises américaines présentes depuis longtemps au Vietnam, avec plus de 30 ans d’activité et un investissement total de plus d’un milliard de dollars. Il a salué les contributions du groupe à la production, à la création d’emplois, aux recettes budgétaires, au développement des chaînes d’approvisionnement et aux programmes communautaires au Vietnam.

Il a affirmé que le partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis continuait de se développer de manière substantielle, l’économie, le commerce et l’investissement constituant des moteurs essentiels de cette dynamique. Le Vietnam souhaite voir les entreprises américaines, dont Coca-Cola, poursuivre leurs investissements à long terme dans le pays, en conjuguant développement des activités, innovation, renforcement des chaînes d’approvisionnement, transition verte et création de valeur sur le marché vietnamien.

De son côté, Dean Thompson a remercié le ministère des Finances pour son attention, son écoute et son accompagnement des activités de Coca-Cola au Vietnam. Il a affirmé que le pays demeurait un marché important pour le groupe, qui y est implanté depuis plusieurs décennies et souhaite y poursuivre son développement.

Le représentant de Coca-Cola a indiqué que le groupe continuerait d’inscrire ses activités au Vietnam dans une démarche axée sur le développement durable et l’innovation, notamment à travers une utilisation plus efficace des ressources, la promotion des emballages durables, la collecte et le recyclage, ainsi que la mise en œuvre de programmes en faveur des communautés.

Il a également souhaité poursuivre le dialogue sur les politiques avec le ministère des Finances et les organismes concernés, dans un esprit constructif, transparent et mutuellement bénéfique.

Lors de la rencontre avec les dirigeants de Standard Chartered, les deux parties ont échangé sur la situation des marchés internationaux des capitaux, les perspectives de mobilisation de fonds du Vietnam sur les marchés internationaux, la notation souveraine, ainsi que les solutions visant à élargir et diversifier la base d’investisseurs internationaux du Vietnam. Ces questions revêtent une importance particulière alors que le Vietnam accélère la restructuration de son économie, approfondit son intégration aux marchés financiers mondiaux et cherche à mobiliser plus efficacement les ressources au service du développement.

Le ministre des Finances Ngo Van Tuan (droit) et la délégation de Standard Chartered. Photo: VNA

Ngo Van Tuan a salué la coopération de Standard Chartered avec le Vietnam, notamment dans la mise en relation avec les investisseurs internationaux, le soutien à la notation souveraine et le partage d’expériences dans les domaines des marchés de capitaux, de la finance verte et de la finance durable.

​Standard Chartered a salué les fondamentaux macroéconomiques du Vietnam, ses perspectives de croissance à long terme et ses efforts pour améliorer l’environnement d’investissement, renforcer la transparence du marché et promouvoir son intégration financière internationale.

​La banque a réaffirmé qu’elle considérait le Vietnam comme un marché important et qu’elle poursuivrait sa collaboration avec le ministère des Finances dans les domaines bancaire et financier, des marchés de capitaux, de la notation souveraine, de la finance durable et de la mise en relation avec les investisseurs internationaux.

​Les deux parties ont convenu de maintenir des échanges étroits et de promouvoir des initiatives concrètes, afin de renforcer la connexion du Vietnam aux marchés financiers internationaux, de mobiliser efficacement les ressources au service du développement et de consolider la coopération entre le ministère des Finances et Standard Chartered dans la période à venir. -VNA

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