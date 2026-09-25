Le Vietnam et le Canada renforcent leur coopération financière

Ottawa (VNA) - Dans le cadre de la visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a rencontré son homologue canadien, François-Philippe Champagne, ainsi que des responsables de l’Institution de financement du développement du Canada (FinDev Canada), afin de promouvoir la coopération financière et de mobiliser des capitaux à long terme au service du développement durable du Vietnam.



Lors de leur rencontre, les deux ministres ont discuté des orientations de la coopération financière et du développement, notamment de la mise en œuvre du plan d’action du Partenariat stratégique entre les deux pays. À cette occasion, Ngo Van Tuan a invité son homologue canadien à participer à la Réunion des ministres des Finances de l’APEC 2027 au Vietnam et exprimé le souhait de renforcer la coordination bilatérale dans les domaines économique et financier.



Lors de sa séance de travail avec FinDev Canada, Ngo Van Tuan s’est entretenu avec Nick Anstett, vice-président et directeur de la stratégie de cette institution financière. Les échanges ont porté sur les possibilités de soutenir les objectifs de développement du Vietnam par des investissements du secteur privé, notamment dans la finance climatique, les infrastructures durables, la transition énergétique et l’agriculture adaptée au changement climatique.



S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le ministre vietnamien a indiqué que FinDev Canada pouvait financer directement des projets, intervenir par l’intermédiaire d’institutions financières, notamment des banques, ou encore prendre des participations au capital d’entreprises. Ces formes de soutien pourraient répondre aux besoins du Vietnam en matière de développement des infrastructures, de résilience au changement climatique et d’agriculture durable.



Les deux parties sont convenues d’orientations de coopération concrètes. FinDev Canada transmettra au Vietnam ses critères et conditions relatifs aux prêts, à l’assistance technique et aux prises de participation. Sur cette base, la partie vietnamienne sélectionnera les projets répondant aux critères de l’institution canadienne.



De son côté, Nick Anstett a qualifié le Vietnam de marché à fort potentiel, notamment dans la finance climatique. FinDev Canada a réalisé en 2025 deux investissements de 75 millions de dollars américains chacun au Vietnam, via VPBank et HDBank.



Selon lui, le Vietnam restera l’un des marchés auxquels FinDev Canada accordera une attention particulière au cours des cinq prochaines années. L’institution souhaite élargir ses investissements à la modernisation du réseau électrique, au stockage de l’énergie, aux infrastructures durables et à l’agriculture, tout en encourageant les entreprises, fonds d’investissement et fonds de pension canadiens à participer à des projets au Vietnam. -VNA