Coopération pour développer l’éolien offshore et la chaîne d’approvisionnement au Vietnam

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC) ont organisé, le 24 septembre à Hambourg, en Allemagne, un séminaire consacré aux opportunités et aux défis du développement de l’éolien offshore au Vietnam, avec la participation du vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Truong Thanh Hoài, du directeur général du GWEC Ben Backwell et de plus de 50 représentants de développeurs de projets éoliens offshore, de fabricants d’équipements et d’institutions financières internationales.
Le séminaire a permis au Vietnam et à ses partenaires allemands et internationaux d’échanger sur les perspectives et les défis du développement de l’éolien offshore, notamment en matière de politiques, d’infrastructures et de chaînes d’approvisionnement, contribuant ainsi à renforcer les liens et la coopération internationale dans ce secteur.
À l’ouverture de l’événement, le vice-ministre Truong Thanh Hoài a affirmé que le Vietnam disposait de nombreuses zones bénéficiant de conditions de vent favorables, constituant une base importante pour le développement de l’énergie éolienne, notamment offshore. Le Plan national de développement de l’électricité prévoit un développement soutenu de l’énergie éolienne à long terme.
Selon lui, l’ampleur attendue du marché de l’éolien offshore devrait générer une forte demande en équipements, services techniques, infrastructures portuaires, logistique, construction, installation, exploitation et maintenance, non seulement pour répondre aux besoins du marché national, mais aussi pour permettre au Vietnam de participer aux chaînes d’approvisionnement régionales.
Le Vietnam ne vise pas seulement à développer des projets éoliens offshore afin d’accroître les capacités de production électrique du système national. Il souhaite également renforcer ses capacités industrielles, acquérir et maîtriser progressivement les technologies, développer les ressources humaines et constituer un réseau d’entreprises capables de participer aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales de l’éolien offshore.
Le vice-ministre Truong Thanh Hoài a souhaité que les fabricants d’équipements renforcent leur coopération avec les entreprises vietnamiennes et partagent leur expérience internationale, afin d’aider le Vietnam à développer une industrie éolienne offshore durable et compétitive, tout en contribuant à la sécurité énergétique.
Lors du séminaire, des représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce ont présenté aux entreprises étrangères les objectifs, orientations et opportunités de développement de l’éolien offshore au Vietnam. Les échanges ont également porté sur le développement de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement, notamment les infrastructures, les ports, la logistique et la fabrication d’équipements.
La séance de discussion a réuni des représentants du ministère, des développeurs de projets éoliens offshore, des fabricants d’équipements et des acteurs financiers et industriels internationaux, dont CIP, Siemens et KfW. Les participants ont échangé sur le potentiel d’investissement dans l’éolien offshore et sur l’orientation du gouvernement vietnamien visant à porter la capacité de cette source d’énergie à 17 GW d’ici 2035, notamment grâce à l’attraction de capitaux internationaux.
Dans un entretien avec un journaliste de la VNA, le directeur général du GWEC, Ben Backwell, a indiqué que le Vietnam suscitait un vif intérêt pour le développement de l’éolien offshore, grâce à ses abondantes ressources éoliennes le long de son littoral, à la croissance de son économie et à l’augmentation rapide de sa demande en électricité.
Selon lui, le développement de ce secteur nécessite notamment un cadre juridique clair et transparent, ainsi qu’un mécanisme permettant une répartition équitable des risques entre les pouvoirs publics et les entreprises. Les infrastructures nécessaires à l’éolien offshore, en particulier les réseaux de transport et le réseau électrique, doivent également être préparées de manière coordonnée.
Ben Backwell a estimé que les premiers projets éoliens offshore pourraient être plus coûteux que ceux réalisés ultérieurement. Toutefois, leur mise en œuvre et leur entrée en exploitation permettraient d’attirer d’importants investissements. À mesure que le nombre de projets augmentera, les coûts devraient progressivement diminuer.
Concernant la coopération internationale, les membres du GWEC s’intéressent non seulement au développement de projets et à la production d’électricité, mais aussi à la fabrication industrielle, notamment des éoliennes, des fondations et des navires d’installation, ainsi qu’au développement des infrastructures de transport d’électricité, des réseaux électriques et des postes électriques.- VNA
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