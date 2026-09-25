Le Vietnam tisse de nouveaux liens de chaîne d’approvisionnement à l’OCTF 2026

Hanoi (VNA) – Le volume de transactions dépassant les 100 millions de dollars enregistré lors de la quatrième édition du salon OCTF Vietnam Smart Technology a mis en lumière les opportunités croissantes pour les entreprises vietnamiennes de nouer des liens avec des fournisseurs étrangers, notamment dans les secteurs de l’électronique, des matériaux avancés et des industries de soutien.

Ce salon, qui s’est récemment achevé à Hanoi, a rassemblé 106 entreprises internationales présentant plus de 3.000 produits, allant des composants électroniques et pièces automobiles aux équipements de stockage d’énergie, en passant par les machines de précision et les matériaux avancés.

Au-delà de la simple vente de produits, l’événement a révélé un intérêt croissant de la part des fournisseurs étrangers pour une coopération approfondie en matière d’approvisionnement en composants, de fabrication à façon, de services techniques et de participation aux chaînes de production vietnamiennes. Les entreprises et investisseurs chinois, en particulier, ont étudié les possibilités d’étendre leur présence sur le marché vietnamien.

Plus de 18.000 personnes se sont inscrites en ligne pour le salon ; environ 75% d’entre elles étaient des acheteurs professionnels issus d’usines, de sites de fabrication, de réseaux de distribution et de services achats. Par ailleurs, 4.817 visiteurs se sont rendus sur place, témoignant d’une demande importante en équipements, matériaux et solutions de production, alors que les entreprises vietnamiennes modernisent leurs capacités de production.

Zheng Yongshi, représentant de Smart Space (Guangdong) Holdings Co., Ltd. et de Token Aluminum Products Co., Ltd., a souligné que la transformation du secteur manufacturier vietnamien, conjuguée à l’essor des nouvelles énergies et de la consommation intelligente, génère une nouvelle demande en produits et matériaux.

Certains fournisseurs étrangers, n’ayant pas encore implanté d’usines au Vietnam, cherchent des partenaires locaux par le biais d’activités de promotion commerciale. Ils visent à fournir des matériaux, des composants et des services techniques sur mesure aux fabricants vietnamiens.

L’OCTF 2026 a également proposé un forum industriel, des séminaires spécialisés, des rencontres d’affaires individuelles et des visites d’usines, permettant aux entreprises d’identifier des partenaires potentiels au-delà du périmètre du salon.

Pour les entreprises vietnamiennes, cet événement a constitué un canal supplémentaire pour accéder à des technologies, des matériaux et des équipements.

Pham Ngoc Giap, représentant de GK FineChem Vietnam, a indiqué que l’entreprise avait décroché deux commandes auprès d’entreprises à capitaux étrangers implantées au Vietnam, portant sur des équipements de surveillance environnementale destinés à des laboratoires nouvellement créés.

Dans un contexte d’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales, le renforcement des liens entre les entreprises vietnamiennes et les fournisseurs étrangers pourrait contribuer à diversifier les sources d’approvisionnement, à améliorer l’efficacité de la production et à accroître la participation des entreprises nationales aux chaînes de valeur.

Cet événement s’inscrit également dans le droit fil de la résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Politburo qui préconise une attraction sélective des investissements étrangers, en privilégiant les projets à moyen et long terme dans des secteurs tels que l’électronique, les matériaux avancés et les chaînes d’approvisionnement. – VNA

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