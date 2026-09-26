Le Vietnam met en avant ses atouts au Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh (Inde)

​Hanoï (VNA) - Le Vietnam participe en tant que pays partenaire à l’édition 2026 du Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh (UPITS), à travers une série d’activités visant à promouvoir le commerce, l’investissement, le tourisme, la culture et la gastronomie.

Le Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh (UPITS) 2026 a ouvert ses portes le 25 septembre à l’India Expo Centre & Mart, réunissant plus de 2 400 exposants venus de sept pays. Il s’agit du plus grand salon de l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé d’Inde, avec plus de 246 millions d’habitants et le troisième PIB le plus élevé du pays.

L’UPITS 2026 vise à mettre en relation fabricants, exportateurs, PME, investisseurs et partenaires commerciaux internationaux, afin de renforcer le rôle de l’Uttar Pradesh en tant que centre de production et d’approvisionnement à l’échelle internationale. Six pays partenaires participent à cette édition : le Vietnam, le Japon, la Russie, Singapour, l’Autriche et le Bélarus.

Prévu du 25 au 29 septembre, le salon devrait attirer plus de 550 acheteurs internationaux, quelque 15 000 partenaires dans le cadre de rencontres B2B et plus de 450 000 visiteurs.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam et le Bureau commercial du Vietnam en Inde organisent une série d’activités dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’innovation, du tourisme, de l’aviation, de la culture, de la gastronomie et de la mode, afin de promouvoir l’image du Vietnam et de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays.

Le stand du Vietnam attire de nombreux visiteurs. Photo: VNA

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a déclaré que la délégation vietnamienne comptait plus de 30 entreprises, ainsi que des mannequins, créateurs et chefs cuisiniers, permettant de présenter la diversité du Vietnam et d’explorer les opportunités d’investissement dans l’Uttar Pradesh.

D’une superficie d’environ 100 m², le pavillon vietnamien comprend quatre espaces consacrés aux produits agricoles et à la gastronomie, aux produits industriels et de consommation, au tourisme et à l’aviation ainsi qu’à d’autres produits.

De nombreuses entreprises indiennes et étrangères sont venues découvrir les produits et services vietnamiens et rechercher de nouvelles possibilités de coopération.

Davender Singh, directeur général de Singari Industries, a notamment exprimé son intérêt pour le pavillon vietnamien et son souhait d’identifier des partenaires dans le secteur industriel.

Selon le conseiller commercial Bui Trung Thuong, la participation vietnamienne s’articule autour de cinq domaines prioritaires : le commerce et l’investissement, l’aviation, le tourisme, la gastronomie et la culture. Elle vise à approfondir les relations bilatérales et à encourager les entreprises vietnamiennes à explorer davantage le marché indien.

La délégation vietnamienne organise également des forums d’affaires sur le thème « Connecter les entreprises, promouvoir l’innovation », ainsi que des rencontres B2B, afin de favoriser les partenariats entre entreprises des deux pays.

Des chefs vietnamiens ont préparé des spécialités nationales à partir d’ingrédients indiens, tandis que des artistes vietnamiens ont présenté des instruments traditionnels. Un défilé de mode réunissant des mannequins vietnamiens et indiens, ainsi que des épouses de membres de l’ambassade vêtues d’ao dai traditionnels, a également contribué à l’animation de l’événement.

Le Gala culturel, gastronomique et de mode Vietnam-Uttar Pradesh a offert une vitrine du Vietnam, à la fois riche de ses traditions, dynamique et ouvert sur le monde, tout en illustrant les échanges culturels entre les deux pays.

À travers l’ensemble de ces activités, le Vietnam entend faire de l’UPITS 2026 une plateforme de connexion et d’échanges permettant de mieux faire connaître le Vietnam en Inde et d’élargir les possibilités d’accès des entreprises vietnamiennes au marché indien.-VNA

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