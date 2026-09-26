Tourisme et aviation : le Vietnam renforce ses liens avec l’Uttar Pradesh

Hanoï (VNA) – Dans le cadre du Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh 2026 (UPITS 2026), l’ambassade du Vietnam en Inde et le gouvernement de l’Uttar Pradesh ont organisé, le 25 septembre à Greater Noida, un forum consacré à la coopération dans les secteurs du tourisme et de l’aviation.

Réunissant des représentants des autorités, des compagnies aériennes, des agences de voyages et des entreprises des deux pays, le forum a porté sur le renforcement des liaisons aériennes, l’accroissement des flux touristiques bilatéraux, le développement de produits adaptés aux marchés des deux pays et la promotion des investissements dans l’hôtellerie, les complexes touristiques et les services liés au tourisme.

Le conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a souligné que le tourisme et l’aviation pouvaient générer des résultats concrets et contribuer directement aux échanges entre les peuples ainsi qu’au développement des relations économiques Vietnam-Inde. Il a estimé que l’organisation de ce forum dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé d’Inde et riche en sites historiques, culturels et spirituels, ouvrait de nouvelles perspectives de coopération entre les localités et les entreprises des deux pays.

Le conseiller Tran Cao Son a présenté un aperçu de la coopération bilatérale dans les secteurs de l’aviation et du tourisme, mettant en avant les conditions favorables à son développement, notamment les liens culturels et religieux entre les deux pays et l’essor des liaisons aériennes directes. Il a appelé à intensifier la promotion des destinations, à élargir les liaisons aériennes et à développer des offres intégrées associant transport aérien, hébergement et visites touristiques.

Les représentants de l’Uttar Pradesh ont identifié le Vietnam comme un marché touristique à fort potentiel, notamment pour le tourisme culturel, spirituel et les pèlerinages bouddhistes.

Vijay Kiran Anand, directeur général d’Invest UP, a présenté les politiques d’investissement et les possibilités de coopération dans le tourisme, l’hôtellerie, les complexes touristiques et l’aviation, invitant les entreprises vietnamiennes à étudier les opportunités d’investissement dans les zones liées aux sites bouddhiques.

Ashish Kumar, fonctionnaire du Service administratif indien (IAS) et directeur général de la Société de développement du tourisme de l’État d’Uttar Pradesh (UPSTDC), a proposé de lancer des campagnes conjointes de promotion des destinations afin de mieux faire connaître les produits touristiques vietnamiens en Uttar Pradesh et ceux de cet État sur le marché vietnamien.

Il a également souligné l’importance du développement des infrastructures d’hébergement, des chaînes hôtelières et de nouveaux produits touristiques. L’Uttar Pradesh investit actuellement dans la modernisation de plusieurs sites bouddhiques, notamment Sarnath, Kushinagar, Siddharthnagar, Kaushambi, Sankisa et Shravasti, afin d’attirer davantage de visiteurs vietnamiens.

La possibilité de coopérer avec l’aéroport international de Noida à Jewar, important projet d’infrastructure aéronautique de l’Uttar Pradesh, a également retenu l’attention. Surabhi Rana, responsable du commerce aérien de l’aéroport, a souhaité échanger avec les compagnies aériennes vietnamiennes sur les besoins du marché, les liaisons aériennes, les services au sol et les activités de promotion communes.

Selon Nguyen Thanh Tung, directeur commercial du transport aérien nationale Vietnam Airlines, la demande de déplacements entre les deux pays augmente rapidement, tant pour le tourisme que pour les voyages d’affaires, les conférences et les visites familiales. La compagnie souhaite coopérer avec les autorités et entreprises de l’Uttar Pradesh pour étudier le marché et développer de nouveaux produits.

De son côté, Viepul Verma, directeur commercial de Vietjet Air en Inde, a souligné le rôle du transport aérien à bas coût dans l’élargissement du marché touristique et proposé de renforcer les campagnes de promotion conjointes ainsi que les forfaits associant vols, hébergement et visites.

À l’issue du forum, les participants ont convenu de renforcer les échanges d’informations, la connectivité aérienne, les offres touristiques bilatérales et les visites d’étude. Le Bureau commercial du Vietnam en Inde continuera de se coordonner avec les organismes concernés afin de soutenir les partenariats, de promouvoir les investissements dans les services d’hébergement et d’étudier l’élargissement des liaisons aériennes entre les deux pays. -VNA

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