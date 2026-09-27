Économie

Phu Quoc lance sa haute saison hivernale avec plus de 370 touristes russes

Plus de 370 touristes russes sont arrivés le 27 septembre à Phu Quoc à bord d’un vol direct en provenance de Krasnoyarsk, donnant le coup d’envoi de la haute saison touristique hivernale sur l’île.

Touristes russes à Phu Quoc. Photo: VNA
Touristes russes à Phu Quoc. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Plus de 370 touristes russes sont arrivés le 27 septembre sur l’île de Phu Quoc, dans la province d’An Giang, à bord du premier vol direct en provenance de Krasnoyarsk, en Russie, marquant officiellement le lancement de la haute saison touristique hivernale 2026 sur l’île.

Le vol VJ2867 a atterri à l’aéroport international de Phu Quoc, où les visiteurs ont été accueillis par un programme festif comprenant une danse du lion, des fleurs et des cadeaux souvenirs représentatifs de la culture vietnamienne.

La Russie demeure l'un des principaux marchés touristiques de Phu Quoc. Le maintien et le renforcement des liaisons aériennes directes permettent de réduire les temps de trajet et de répondre à la demande de séjours prolongés pendant l'hiver.

Ozkan Liman, directeur des opérations d’Anex Vietnam, a souligné que Phu Quoc était l’une des destinations prisées des touristes russes grâce à son climat ensoleillé, à la mer et à ses magnifiques plages de sable blanc. Selon lui, les touristes russes bénéficient actuellement d’une exemption de visa pour des séjours allant jusqu’à 45 jours.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Phu Quoc a accueilli plus de 1,92 million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 60,2 % par rapport à la même période de 2025. Ils représentent plus de 99 % des touristes internationaux ayant visité la province d’An Giang.

L’île bénéficie de liaisons aériennes directes avec plusieurs marchés internationaux, notamment la République de Corée, Taïwan (Chine), l’Asie centrale et l’Europe de l’Est, facilitant ainsi l’arrivée directe des touristes internationaux à Phu Quoc.

Par ailleurs, le projet de modernisation de l’aéroport international de Phu Quoc est en cours en prévision de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) 2027. L’extension de la piste est achevée à 100 %, tandis que le terminal VIP affiche un taux d’avancement de 96 % et le terminal T2 de 72 %. Une fois achevé et mis en service, l’aéroport international de Phu Quoc contribuera à élargir les perspectives de développement touristique et économique de l’île. De nouvelles liaisons aériennes internationales directes vers Phu Quoc devraient également être ouvertes. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #touristes russes #Phu Quoc An Giang
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Des touristes russes achètent des produits de la mer frais à Khanh Hoa. Photo : VNA

Le Vietnam séduit de nouveau les touristes russes

Grâce à l’essor des liaisons aériennes, à des prix compétitifs et à une offre touristique diversifiée, le Vietnam connaît une forte reprise de la demande sur le marché russe. Le nombre de touristes russes pourrait atteindre un million en 2026, établissant un nouveau record.

Voir plus

Le salon a suscité plus de 18.000 inscriptions en ligne, environ 75% des acheteurs professionnels provenant d'usines, de sous-traitants industriels, de distributeurs et des services achats des marques au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam tisse de nouveaux liens de chaîne d’approvisionnement à l’OCTF 2026

Dans un contexte d’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales, le renforcement des liens entre les entreprises vietnamiennes et les fournisseurs étrangers pourrait contribuer à diversifier les sources d’approvisionnement, à améliorer l’efficacité de la production et à accroître la participation des entreprises locales aux chaînes de valeur.