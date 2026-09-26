Le ministère des Finances coopèrent avec FinDev Canada pour doper la finance verte

Ottawa (VNA) – Le ministre vietnamien des Finances Ngô Van Tuân et son homologue canadien François-Philippe Champagne ont discuté vendredi 25 septembre à Ottawa des orientations de la coopération financière et au développement entre les deux pays.

Intervenue dans le cadre de la visite d’État au Canada du secrétaire général et président Tô Lâm, la rencontre s’est focalisée sur les volets de coopération pour déployer le Plan d’action pour la mise en ouvre de la Déclaration conjointe Vietnam-Canada sur l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique.

Les discussions ont ouvert de nombreuses perspectives de coopération concrète visant à stimuler les flux de capitaux internationaux vers le secteur privé et les projets de développement durable au Vietnam.

Ngô Van Tuân a invité François-Philippe Champagne à se rendre au Vietnam pour participer à la réunion des ministres des Finances de l’APEC en 2027.

Il a appelé les deux institutions financières à intensifier leur coordination pour traduire en actes concrets la coopération économique bilatérale, tout en veillant à ce que ces engagements se traduisent par des gains d’efficacité réels.

Lors d’une séance de travail avec Nick Anstett, vice-président et chef de la stratégie à FinDev Canada, Ngô Van Tuân a discuté des possibilités de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement au moyen des investissements du secteur privé, notamment dans les domaines de la finance climatique, des infrastructures durables, de la transition énergétique et de l’agriculture résiliente au climat.

Il a exhorté FinDev Canada, l’institution bilatérale de financement du développement du Canada, à poursuivre l’expansion de ses activités d’investissement tout en renforçant ses liens avec les banques, les entreprises et les institutions financières nationales afin d’identifier des projets appropriés.

En qualifiant le Vietnam de marché au potentiel considérable, notamment dans le domaine de la finance climatique, Nick Anstett a indiqué que FinDev Canada a déployé en 2025 deux lignes de financement, chacune de de 75 millions de dollars, en partenariat avec VPBank et HDBank, consolidant ainsi son appui à la finance verte, à l’agriculture et au secteur privé vietnamien.

Le Vietnam demeure un marché prioritaire de la feuille de route stratégique de FinDev Canada pour les cinq ans à venir. L’institution entend élargir ses investissements vers la modernisation du réseau électrique, le stockage d’énergie, l’agriculture et les infrastructures durables, et mobiliser la participation des entreprises, des fonds d'investissement ainsi que les fonds de pension canadiens aux projets au Vietnam.

Au cours de cette séance de travail, les deux parties ont validé un mode opératoire précis : FinDev Canada transmettra au Vietnam ses critères d’éligibilité pour les prêts, l’assistance technique et les prises de participation, permettant ainsi à la partie vietnamienne de cibler et de présélectionner les projets en parfaite adéquation avec les exigences et les objectifs de l’institution. – VNA

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