Les communautés ethniques, actrices de la valorisation touristique de leur patrimoine

Lao Cai (VNA) - Ces dernières années, de nombreuses communautés des régions montagneuses ont choisi de valoriser les paysages naturels, les métiers traditionnels et les modes de vie locaux pour créer des produits touristiques et raconter l’histoire culturelle de leur territoire. Dans ce processus, les habitants prennent davantage conscience de leur identité culturelle et la considèrent comme un socle pour concevoir des expériences caractéristiques et renforcer l’attractivité propre à chaque destination.

Dans la commune de Mu Cang Chai (Lao Cai), les valeurs culturelles sont mises en valeur à travers des symboles liés aux paysages et au mode de vie des Mong. Fin 2017, Giang A De et son épouse ont créé le Hello Mu Cang Chai homestay. Les rizières en terrasses, les expériences liées à la vie communautaire et les récits partagés par les habitants contribuent au charme de la destination.

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Une cérémonie de mariage traditionnelle des Dao Tien dans le village de Ban Sung, commune de Cao Son, province de Phu Tho. Photo : VNA

Giang A De explique que les rizières en terrasses sont le fruit du travail de plusieurs générations et que la colline de Mam Xoi constitue un symbole de Mu Cang Chai. Lors de la saison du riz mûr, elle évoque un plat de riz gluant généreusement servi, symbole d’abondance et de bonheur. Durant la mise en eau des rizières, elle marque le début d’une nouvelle saison agricole.

Ces savoirs permettent aux visiteurs de mieux comprendre les pratiques culturales et la manière dont les Mong s'adaptent aux conditions naturelles pour façonner les rizières en terrasses. Les habitants transforment ainsi progressivement leur identité culturelle en produits et expériences touristiques ancrés dans les spécificités locales.

Le village de Ta Van, situé dans la vallée de Muong Hoa, à environ 10 km du centre du quartier de Sa Pa (Lao Cai), abrite des communautés Mong, Giay et Dao. Les rizières en terrasses et la diversité culturelle confèrent à cette destination son attrait particulier.

Phan Thi Hen, une habitante de l'ethnie Giay et propriétaire de la boutique de souvenirs Local Shop, estime que les touristes viennent à Sa Pa pour découvrir le quotidien des habitants locaux. Les produits touristiques doivent donc s’appuyer sur la culture et la vie de la communauté, qu’il s’agisse de l’hébergement, des costumes, de la gastronomie ou de l’accueil.

Avec l’augmentation du nombre de visiteurs à Sa Pa, les produits en brocart des Giay sont devenus des articles touristiques recherchés. Phan Thi Hen et les femmes du village ont développé le tissage et la teinture à l’indigo, tout en intégrant des motifs traditionnels à des articles de mode contemporains.

Dans la commune de Da Bac (Phu Tho), les savoirs locaux sont intégrés aux activités touristiques à travers des expériences liées à la vie quotidienne. Plusieurs homestays et farmstays s’inspirent de l'architecture traditionnelle et utilisent des matériaux naturels. Les visiteurs peuvent notamment participer à la teinture à l'indigo, à la fabrication du papier « do » (papier traditionnel vietnamien fabriqué à la main à partir de l'écorce interne d'arbres de la famille des Dó - Rhamnoneuron balansae), à la broderie ou à la préparation des repas avec les habitants.​

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En ce début d’année, les hauts plateaux de Mu Cang Chai séduisent les visiteurs par leurs paysages montagneux majestueux et leurs floraisons emblématiques de la culture Mong. Photo : VNA

Après près de dix ans d’activité dans le tourisme communautaire, Ly Thi Nhat, du village de Sung, a développé le Lieu Farmstay autour des valeurs culturelles des Dao Tien. Selon elle, les savoirs locaux constituent le socle des produits touristiques de la communauté. Les techniques traditionnelles de teinture à l’indigo, de dessin à la cire d’abeille et de création de motifs sont appliquées aux produits artisanaux et aux activités proposées aux visiteurs.

De plus en plus conscientes de la valeur de leurs savoirs, de leurs modes de vie et de leur patrimoine culturel, les communautés ethniques des montagnes du Nord jouent un rôle croissant dans le développement du tourisme, en participant directement à la création des produits et des expériences proposés aux visiteurs. Elles conçoivent directement des expériences touristiques et font découvrir avec assurance leur propre culture.

L'intégration des valeurs culturelles locales dans les activités touristiques ouvre également de nouvelles perspectives économiques. Elle permet aux habitants d’améliorer leurs compétences en matière d'accueil, leurs compétences linguistiques et leurs capacités d'organisation, contribuant à développer un tourisme plus professionnel et durable, fondé sur la culture locale. -VNA