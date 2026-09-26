Culture-Sports

Les savoir-faire traditionnels, nouvelle source d'inspiration du design vietnamien

La rencontre entre patrimoine et création contemporaine permet à de nombreuses marques vietnamiennes de valoriser les savoir-faire, matériaux et récits culturels locaux dans le design. Pour transformer durablement ces ressources en valeur créative et économique, la mise en place d’un écosystème reliant recherche, production et marché apparaît toutefois nécessaire.

Les visiteurs découvrent la culture traditionnelle des H’Mong. Photo: VNA
Les visiteurs découvrent la culture traditionnelle des H’Mong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La rencontre entre les besoins contemporains et le patrimoine donne naissance à des produits porteurs d’une identité locale. De nombreuses marques vietnamiennes s’appuient sur les matériaux, les savoir-faire artisanaux et les récits culturels pour développer des produits dans le domaine du design créatif.

Cependant, pour valoriser pleinement ces ressources culturelles, la recherche, la production et le marché doivent être articulés au sein d’une stratégie globale.

Transformation des valeurs locales dans le design

L’intégration des savoirs et des techniques artisanales traditionnelles dans des produits contemporains ouvre de nouvelles perspectives au design vietnamien. De nombreuses marques collaborent avec des artisans et des artistes afin d’intégrer la culture locale à la mode, à l’ameublement et aux produits de consommation, tout en affirmant leur identité sur le marché.

La marque de mode Kilomet109 associe matières premières locales, savoir-faire artisanaux et design dans une démarche de mode durable. Elle travaille notamment avec des artisans Nung, H’Mong et Thaï, de la production des matières premières au filage, au tissage et à la teinture naturelle. Ces techniques traditionnelles nourrissent un langage de design contemporain fortement ancré dans l’identité locale.

TiredCity s’appuie sur les images et les récits du Vietnam pour concevoir des produits souvenirs et de consommation. En collaboration avec de jeunes artistes et peintres, la marque développe des collections de vêtements, sacs, affiches et souvenirs qui rendent la culture vietnamienne plus accessible au jeune public.

vnanet_nguoi-mong-trang-lao-cai.jpg
Les H’Mong. Photo: VNA

Dans l’ameublement, Viet Furniture associe matériaux traditionnels et design moderne. Sa collection « Ganh Ganh Gong Gong » s’inspire notamment du fléau et de la jarre, avec l’utilisation de rotin, de bambou et de céramique de Bat Trang. Le designer Luu Viet Thang a souligné que les récits culturels et les motifs traditionnels constituent une importante source d’inspiration pour les créateurs.

Ces exemples montrent que les savoirs locaux peuvent devenir une source de création contemporaine et accroître la valeur des savoir-faire traditionnels. Selon la docteure Lu Thi Thanh Le de l'Université nationale de Hanoï, leur transformation en produits à forte valeur ajoutée peut également améliorer la valeur commerciale et les débouchés des artisans et des villages de métiers d’art.

Construction d'un écosystème de co-création

L’expérience de certaines marques montre que la combinaison des savoirs locaux, de la créativité, des techniques, de la production et du marché permet de concevoir des produits adaptés aux modes de vie contemporains. Toutefois, ces initiatives restent encore principalement portées par chaque marque individuellement. Le développement du design au sein des industries culturelles nécessite donc un écosystème capable de relier recherche, création, production et marché.

Selon des experts, la valeur de cette chaîne réside dans la capacité à transformer les savoirs locaux en valeur créative et économique. La coopération entre artisans, designers, technologues et producteurs peut favoriser le développement de nouveaux produits, faciliter leur accès au marché et contribuer à améliorer les moyens de subsistance des communautés.

Dans cet écosystème, l’origine des savoirs et les détenteurs des droits doivent être clairement identifiés et le partage des bénéfices doit être équitable.

Tran Tuyet Lan, directrice générale de Craft Link, a souligné l’importance de reconnaître l’origine, les détenteurs des droits et la contribution des artisans, ainsi que de garantir un partage transparent des bénéfices.

Les communautés doivent participer aux décisions concernant l’utilisation de leurs valeurs culturelles. Craft Link accompagne cette démarche en fournissant notamment des informations sur l’origine et le processus de fabrication des produits, et en consacrant une partie de ses bénéfices au soutien des communautés.

Ainsi, le design contemporain s’inspire des savoirs et savoir-faire traditionnels pour faire vivre l’identité culturelle vietnamienne dans le langage de l’époque. Cette démarche crée une valeur à la fois esthétique et économique, tout en contribuant à améliorer les moyens de subsistance et la compétitivité des produits vietnamiens. L’écosystème de co-création pourrait ainsi favoriser l’émergence de nouvelles marques de design créatif portant une identité vietnamienne. -VNA

#savoir-faire traditionnels #design vietnamien
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Architecture française typique à l'intérieur de l'Université de Hanoï. Photo: VNA

Le Festival de design créatif de Hanoï relie les sites patrimoniaux emblématiques de la capitale

Sous le thème "Intersection créative", le Festival de design créatif de Hanoï s'est déroulé dans sept sites patrimoniaux emblématiques de la capitale, que sont le Palais des enfants de Hanoï, la Banque d'État du Vietnam, le Palais du Tonkin, l'Opéra de Hanoï, l'Université des Sciences et Technologies, la rue Trang Tien, le Musée national d'histoire, avec plus de 100 activités.

Voir plus

Les athlètes Le Ngoc Phuc, Nguyen Thi Ngoc, Quach Thi Lan et Ta Ngoc Tuong terminent troisièmes, derrière Bahreïn et l’Inde, dans l’épreuve du relais mixte 4x400 m, offrant à l’athlétisme vietnamien sa première médaille de bronze à ces Jeux. Photo: Xinhua/VNA

ASIAD 2026 : Le Vietnam enrichit son palmarès

Le relais mixte vietnamien 4x400 m a décroché le bronze le 24 septembre aux ASIAD 2026, offrant à l’athlétisme vietnamien sa première médaille dans cette édition des Jeux asiatiques.

Le spectacle "Mélodies à travers le monde", une création audacieuse du Théâtre national de musique et de danse du Vietnam, établit un véritable dialogue direct entre le patrimoine musical traditionnel vietnamien et les sonorités du monde entier. Photo : baovanhoa.vn

La tradition musicale du Vietnam va s’offrir un écrin 2.0

Des partitions manuscrites aux enregistrements d’époque, les archives des compositeurs nationaux ne se contentent plus de figer la mémoire collective. L’enjeu est désormais de faire vibrer ce legs au présent en le rendant accessible à tous en un simple clic, garantissant ainsi sa transmission auprès de nouvelles générations de mélomanes.

Le vice-président permanent de l’AN, Do Van Chien s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA

Le Vietnam prépare une loi pour développer les industries culturelles

​Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné, le 24 septembre, le projet de loi sur le développement des industries culturelles, destiné à établir leur statut juridique officiel et à créer un cadre favorable à la mobilisation des ressources, à la créativité et au développement du marché culturel.

Quai de Nha Rong – lieu de départ du jeune Nguyen Tat Thanh, parti à la recherche d'un moyen de sauver son pays. Photo : Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

L’Espace culturel Hô Chi Minh, un levier pour les industries culturelles

Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh et liée à plusieurs étapes importantes de sa vie, Hô Chi Minh-Ville dispose d’un patrimoine particulier. Son réseau de vestiges, de sites, de documents et de récits historiques liés au Président Hô Chi Minh constitue une matière première pour les industries culturelles.

Le Vietnam et l'UNESCO dévoilent l’identité visuelle du 50e anniversaire de leurs relations bilatérales. Photo: VNA

Le Vietnam, cœur battant du patrimoine mondial pour le Dialogue Asie-Pacifique

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2026 à Hanoi et à Ninh Binh, devra adopter le Document de Hanoi sur l’héritage et l’authenticité, marquant un jalon important suite à la Charte de Venise (1964), au Document de Nara (1994) et au Document de Nairobi (2025) dans le processus de préservation du patrimoine mondial.