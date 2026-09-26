Hanoï : Le quartier de Hoan Kiem fait rayonner les traditions de la Fête de la mi-automne

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 25 septembre, le Comité populaire du quartier de Hoan Kiem a organisé la « Nuit de la pleine lune 2026 » au Centre d’information et de culture du lac Hoan Kiem (Épée restituée), au 2, rue Le Thai To, attirant un grand nombre d’enfants, d’habitants et de visiteurs.

Le programme s’est ouvert par des spectacles de tambours traditionnels ainsi que des danses de la licorne, du lion et du dragon. Un cortège de lanternes traditionnelles de la Fête de la mi-automne a ensuite défilé dans les rues autour du lac Hoan Kiem, les espaces piétonniers et les rues du Vieux quartier, au rythme de spectacles folkloriques de rue.

L’un des temps forts de la soirée a été le défilé de 14 groupes de lanternes. Outre les lanternes de la Fête de la mi-automne et les formes d’art populaire familières, les enfants ont pu découvrir des symboles caractéristiques de Thang Long-Hanoï, tels que les figurines en papier représentant des lettrés, la Tour du Pinceau et l’Autel de l’Encrier. Selon le comité d’organisation, ces images évoquent la tradition d’amour de l’étude, le respect du savoir et les beaux espoirs que les générations précédentes nourrissent pour les enfants.

De nombreuses lanternes, maquettes et créations artisanales présentées lors de la fête ont été restaurées ou réalisées par des artistes et des artisans, puis revisitées dans un langage contemporain, tout en préservant les valeurs traditionnelles.

La série d’activités marquant le début de la saison de la Lune avait débuté au marché Dong Xuan, où les valeurs traditionnelles ont été mises en valeur sous de nouvelles formes, à travers des spectacles artistiques accompagnés de projections de mapping sur la voûte du marché. Dans la rue Hang Ma, les lanternes, les jouets traditionnels et les éléments familiers de la culture de la Fête de la mi-automne se sont mêlés à l’animation de la vie urbaine.

Ông Địa (Dieu de la Terre) interagit avec les enfants, créant des moments chaleureux lors de la procession de la Fête de la mi-automne autour du lac Hoan Kiem. Photo : VNA

Dans les espaces patrimoniaux du Vieux quartier, les enfants et les visiteurs ont pu rencontrer des artisans, fabriquer eux-mêmes des jouets et des gâteaux de la mi-automne, découvrir les têtes de lion traditionnelles ainsi que les coutumes transmises de génération en génération par les habitants de Hanoï. Des activités liées à la Fête de la mi-automne ont également été organisées dans 28 groupes résidentiels et dans les écoles, permettant de faire vivre la joie de cette fête au plus près des familles et des enfants.

Selon Mme Nguyen Hong Trang, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Hoan Kiem, au cours des deux dernières semaines, l’atmosphère de la Fête de la mi-automne s’est installée dans de nombreux espaces de Hoan Kiem. La localité souhaite offrir aux enfants une enfance sûre et joyeuse, entourée d’affection, ainsi que des espaces de loisirs et d’apprentissage leur permettant de grandir au contact de la culture de leur terre natale.

« La culture est préservée de la manière la plus naturelle et la plus durable lorsqu’elle devient une partie des souvenirs de chaque enfant », a-t-elle souligné.

À noter que lors de la fête, le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam du quartier de Hoan Kiem ont offert 1 500 cadeaux aux enfants et remis 10 bicyclettes à 10 élèves exemplaires issus de familles en difficulté et ayant obtenu de bons résultats scolaires.

Outre la « Nuit de la pleine lune 2026 », d’autres activités culturelles et patrimoniales sont organisées du 28 août au 30 septembre dans plusieurs espaces patrimoniaux de Hoan Kiem.

Au Centre d’échanges culturels du Vieux quartier, au 50, rue Dao Duy Tu, l’espace de la Fête traditionnelle de la mi-automne est recréé à travers des collections d’anciennes lanternes et des démonstrations de fabrication de jouets traditionnels. Le Centre culturel et artistique, au 22, rue Hang Buom, présente d’anciennes lanternes en forme d’animaux, des lanternes tournantes et des figurines en papier représentant des lettrés. À la Maison du patrimoine, au 87, rue Ma May, l’espace dans lequel les familles hanoiennes d’autrefois célébraient la pleine lune est reconstitué. - VNA