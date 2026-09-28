Économie

Les IDE ouvrent de nouvelles perspectives à l’immobilier vietnamien

Avec 5,32 milliards de dollars d’IDE dans l’immobilier en huit mois et la forte progression des investissements manufacturiers, de nouveaux besoins émergent dans les zones industrielles, la logistique et le logement.

Nha Trang s’illumine à la nuit tombée, entre complexes résidentiels et infrastructures touristiques. Photo : VNA
Nha Trang s’illumine à la nuit tombée, entre complexes résidentiels et infrastructures touristiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les investissements étrangers dans l’immobilier ont atteint 5,32 milliards de dollars sur les huit premiers mois de l’année, plaçant le secteur au deuxième rang des bénéficiaires d’IDE. Parallèlement, l’essor des investissements manufacturiers génère de nouveaux besoins en zones industrielles, usines, logistique et logements.

Selon l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, le Vietnam avait attiré 40,63 milliards de dollars d’investissements étrangers enregistrés à fin août, soit une hausse de 55,4 % sur un an.

Avec 5,32 milliards de dollars, l’immobilier s’est classé au deuxième rang des secteurs bénéficiaires, derrière l’industrie manufacturière et de transformation. Il a représenté 15,7 % des nouveaux investissements et des capitaux additionnels, contre 20,18 milliards de dollars, soit 59,5 %, pour l’industrie manufacturière et de transformation.

La structure des investissements étrangers génère notamment une demande importante dans l’immobilier industriel. Les nouveaux projets de production entraînent des besoins en terrains dans les zones industrielles, usines prêtes à l’emploi, entrepôts, centres logistiques, bureaux ainsi qu’en logements pour les experts, ingénieurs et travailleurs.

Les spécialistes de Savills Vietnam estiment ainsi que l’immobilier industriel et la logistique devraient continuer à bénéficier directement de la diversification des chaînes d’approvisionnement. Selon eux, l’immobilier industriel conserve des perspectives positives grâce à la croissance de la production et aux flux d’investissements étrangers, tandis que la demande s’oriente davantage vers des infrastructures logistiques modernes et des zones industrielles bien connectées.

Selon Su Ngoc Khuong, directeur principal des Investissement chez Savills Vietnam, les infrastructures devraient constituer l’un des principaux moteurs du nouveau cycle de développement immobilier. Les grands projets de transport amélioreront les connectivités interrégionales et favoriseront l’émergence de nouveaux pôles de croissance le long des corridors économiques.

L’afflux de capitaux étrangers ne profite toutefois pas de manière uniforme à tous les segments de l’immobilier. Selon Savills, le marché vietnamien entre en 2026 dans une phase de croissance plus sélective.

Giang Huynh, responsable de la recherche et de la plateforme S22M chez Savills Ho Chi Minh, estime que le marché ne connaît pas une reprise uniforme et que les écarts devraient devenir de plus en plus marqués selon les segments, les emplacements et la qualité des actifs. Les investisseurs accordent davantage d’importance aux fondamentaux, à la performance opérationnelle et à la valeur à long terme.

Le commerce électronique, les centres de données et la production de haute technologie apparaissent comme de nouveaux moteurs de l’immobilier industriel. Ces activités imposent des exigences accrues en matière d’approvisionnement électrique, d’infrastructures techniques, de connectivité des données, de capacités opérationnelles et de possibilités d’extension.

Le marché résidentiel pourrait lui aussi évoluer. La multiplication des grands projets d’IDE génère généralement une demande supplémentaire de logements pour les experts, les ingénieurs et les travailleurs dans les pôles industriels.

Dans les grandes villes, les capitaux étrangers peuvent avoir un impact différent, en s’orientant davantage vers les bureaux, les commerces, les hôtels, les appartements avec services et d’autres actifs générateurs de revenus.

Ces évolutions montrent enfin que les capitaux étrangers n’apportent pas seulement de nouvelles ressources financières au marché immobilier : ils contribuent aussi à redéfinir les types de biens recherchés. Terrains industriels, usines prêtes à l’emploi, infrastructures logistiques, centres de données ou logements destinés aux travailleurs : la demande est de plus en plus liée aux activités économiques réelles.

Si cette tendance se poursuit, le prochain cycle immobilier pourrait être moins porté par les seules anticipations de hausse des prix que par le développement des investissements dans la production, le commerce et les infrastructures au Vietnam. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #IDE #investissements étrangers #immobilier #industrie manufacturière #investissements manufacturiers #projets #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Économie privée

Percée institutionnelle et juridique

Résolution en action

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

La zone industrielle Vinh Loc 2 est située dans la commune de My Yen, province de Tay Ninh. Photo : VNA

Les IDE redessinent les besoins du marché immobilier vietnamien

Alors que les flux d’IDE sont de plus en plus liés à la production de haute technologie, à la logistique et aux infrastructures numériques, les besoins immobiliers évoluent, passant d’une simple extension des surfaces à des exigences accrues en matière de qualité, de capacité opérationnelle et de spécialisation.

Voir plus

Hanoï met en place un mécanisme de coordination intersectorielle destiné à réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES), à réduire les émissions et à préparer la participation de la capitale au marché du carbone. Photo d'illustration: Internet

Hanoï met en place un mécanisme intersectoriel pour participer au marché du carbone

Hanoï met en place un mécanisme de coordination intersectorielle destiné à réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES), à réduire les émissions et à préparer la participation de la capitale au marché du carbone. Les services municipaux se voient confier des missions précises, allant de la collecte des données d’émissions et de l’identification des projets susceptibles de générer des crédits carbone à la gestion financière et technologique, en passant par le partage des bénéfices.

Des visiteurs découvrent le stand de la coopérative Hanoi Xanh lors du Halal Expo 2025, organisé du 26 au 29 novembre 2025 à Istanbul, en Türkiye. La délégation vietnamienne y a présenté une gamme diversifiée de produits halal, notamment agricoles, alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Photo : VNA

Élargir les débouchés à l’exportation sur le marché halal

Avec un marché halal mondial estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars, le Vietnam dispose d’un important potentiel pour accroître ses exportations, notamment de produits agricoles et alimentaires. La diversification des débouchés passe toutefois par une meilleure maîtrise des normes halal, la transformation en profondeur, la traçabilité et l’adaptation des produits aux exigences propres à chaque marché.

Route en béton desservant les zones de production agricole dans la commune de Thái Bình, province de Tuyen Quang. Photo: VNA

Tuyen Quang vise deux communes rurales modernes d’ici 2030

À l’horizon 2030, la province de Tuyen Quang ambitionne de faire de 60 de ses 117 communes des communes répondant aux normes de la nouvelle ruralité, dont deux aux normes de la nouvelle ruralité moderne, tout en accélérant la transformation numérique, le développement d’une agriculture verte et l’amélioration des infrastructures rurales.

Le salon a suscité plus de 18.000 inscriptions en ligne, environ 75% des acheteurs professionnels provenant d'usines, de sous-traitants industriels, de distributeurs et des services achats des marques au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam tisse de nouveaux liens de chaîne d’approvisionnement à l’OCTF 2026

Dans un contexte d’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales, le renforcement des liens entre les entreprises vietnamiennes et les fournisseurs étrangers pourrait contribuer à diversifier les sources d’approvisionnement, à améliorer l’efficacité de la production et à accroître la participation des entreprises locales aux chaînes de valeur.