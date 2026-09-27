Hanoï doit se moderniser tout en préservant son identité

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné des députés de la première circonscription de Hanoï, a rencontré le 27 septembre des électeurs de dix quartiers de la capitale, avant la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale.



Lors de la rencontre, sept électeurs ont pris la parole, soulevant notamment des questions liées à l’organisation de l’appareil administratif, au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, à l’éducation, à la santé, au logement, au foncier, à l’environnement et à la gestion urbaine...

Electeurs lors de l'événement. Photo: VNA

Au nom de la délégation des députés de Hanoï, le secrétaire général et président To Lam a remercié les électeurs pour leurs avis et leurs propositions.



Il a souligné que le développement devait avant tout se mesurer à l’amélioration des conditions de vie de la population. Une forte croissance est nécessaire, mais elle doit se traduire par de meilleurs emplois, des revenus plus élevés, de meilleures écoles et structures de santé, des logements plus adaptés, un environnement plus sain et des services publics plus efficaces.



Concernant Hanoï, le dirigeant a appelé la capitale à montrer la voie et à établir de nouvelles références en matière de gouvernance urbaine, de sciences et technologies, de transformation numérique, de développement vert, de culture, de services publics et de qualité de vie.



Répondant aux préoccupations des électeurs concernant l’aménagement urbain, les politiques foncières et les grands projets à Hanoï, il a souligné que la capitale se trouvait à une étape importante de son développement. Les autorités municipales doivent être à l’écoute, dialoguer, assurer la transparence de l’information et prendre en compte les avis pertinents des habitants, des experts et des scientifiques. Plus un projet est important et ses effets durables, plus sa préparation doit être rigoureuse, scientifique et prudente, sans sacrifier la qualité ni le consensus social au nom du calendrier.



Hanoï doit se moderniser sans perdre son âme et poursuivre son développement tout en préservant les valeurs historiques, culturelles et paysagères qui forgent son identité.



Pour le secrétaire général du Parti et président de la République, les habitants doivent pouvoir mesurer les changements dans leur quotidien : moins d’embouteillages et d’inondations, des quartiers plus propres, des démarches administratives plus rapides, un meilleur accès aux soins ou encore un patrimoine mieux préservé...



Il s’est déclaré convaincu que Hanoï poursuivrait son renouveau et traduirait les grandes orientations en résultats concrets, afin de devenir une capitale non seulement dynamique, mais aussi plus agréable à vivre, tout en préservant son identité. - VNA