Économie

Le Vietnam renforce le dialogue avec les entreprises à capitaux étrangers sur les politiques fiscales

​Les autorités fiscales vietnamiennes ont échangé avec les entreprises à capitaux étrangers sur les nouvelles politiques fiscales, la fiscalité internationale et les conditions nécessaires à un environnement d’investissement transparent, stable et prévisible.

Le directeur du Département des impôts, Mai Xuan Thanh, s'exprime lors du séminaire. Photo: VNA
Le directeur du Département des impôts, Mai Xuan Thanh, s'exprime lors du séminaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département des impôts a organisé, le 28 septembre à Hanoï, un séminaire consacré aux « Politiques sur la fiscalité et les investissements pour les entreprises à capitaux étrangers – Accompagnement, transparence et conformité ».

Les discussions ont porté notamment sur les nouvelles règles fiscales, l’impôt minimum mondial, les transactions entre entreprises liées, les conventions visant à éviter la double imposition, ainsi que sur les exigences en matière de transparence et d’échange d’informations fiscales.

Cette rencontre intervient alors que le Vietnam met en œuvre la Résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 du Bureau politique sur le développement de l’économie à capitaux étrangers, parallèlement aux nouvelles dispositions de la Loi n°108/2025/QH15 sur l’administration fiscale et aux normes internationales en matière de transparence et de coopération fiscales.

Le directeur du Département des impôts, Mai Xuan Thanh, a souligné qu’après près de quatre décennies d’attraction des investissements étrangers, le secteur à capitaux étrangers était devenu une composante essentielle de l’économie vietnamienne. Toutefois, dans cette nouvelle phase de développement, le Vietnam ne cherche plus seulement à attirer un volume important de capitaux, mais accorde davantage d’importance à la qualité des investissements, à leur valeur ajoutée et à leur contribution durable au développement à long terme.

Mai Xuan Thanh a indiqué que la politique et la gestion fiscales se modernisaient, avec un recours accru aux données, à la gestion des risques, aux technologies et à la coopération internationale. Le Vietnam participe également activement à la mise en œuvre progressive des normes fiscales internationales.

Pour les entreprises à capitaux étrangers, les opérations impliquent souvent plusieurs acteurs, marchés et systèmes fiscaux. Les transactions entre parties liées, les conventions de non-double imposition, les procédures d’accord amiable (MAP), les accords préalables en matière de prix de transfert (APA), ainsi que l’échange d’informations et la transparence des données, sont donc de plus en plus liés à leur gestion fiscale.

Mai Xuan Thanh a souligné que la transparence devait être assurée des deux côtés. Les entreprises sont invitées à gérer activement leur conformité et à garantir que leurs dossiers, données et informations reflètent fidèlement leurs activités et transactions, tout en échangeant rapidement avec l’administration fiscale en cas de questions complexes ou incertaines.

Du côté des entreprises, Nguyen Thanh Hung, comptable général de la société par actions Scavi, a indiqué que plusieurs nouvelles réglementations étaient entrées en vigueur, notamment en matière de transactions entre parties liées depuis le 1er juillet. Les entreprises s’interrogent notamment sur le choix des critères et des données susceptibles d’être utilisés par l’administration fiscale dans ses analyses. Des différences entre les sources de données ou les méthodes d’analyse retenues par les entreprises et celles de l’administration fiscale pourraient entraîner des écarts d’appréciation.

Sur le plan de la politique d’investissement, Nguyen Anh Tuan, chef adjoint de l’Agence des investissements étrangers du ministère des Finances, a fait savoir que la Résolution n°10-NQ/TW appelle ainsi à favoriser les projets utilisant des technologies avancées, disposant d’une gestion moderne, d’une capacité d’innovation et d’une participation approfondie aux chaînes de valeur mondiales.

Pour mettre en œuvre cette résolution, le gouvernement a adopté, le 22 septembre, la Résolution n°280/NQ-CP portant plan d’action, avec 61 tâches confiées aux ministères, secteurs et collectivités locales. Le ministère des Finances est chargé de 22 tâches, dont 14 directement liées à la gestion et à la promotion des investissements directs étrangers et huit au développement du marché des capitaux et à l’attraction des investissements étrangers indirects.

De son côté, Eloïse Roux, chargée de projet à la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, a souligné l’importance de la stabilité et de la prévisibilité dans un contexte marqué par des incertitudes et des crises mondiales affectant le commerce international. Elle a relevé l’attractivité du Vietnam, portée notamment par l’élargissement de son marché intérieur, ses infrastructures logistiques orientées vers les exportations et son vaste réseau d’accords de libre-échange. Les investissements directs de l’UE au Vietnam atteignaient environ 30,5 milliards de dollars à la fin de 2025.

La Délégation de l’UE estime que le potentiel de coopération en matière d’investissement reste important, notamment pour attirer des capitaux de meilleure qualité et davantage stratégiques dans un environnement favorable, stable et prévisible.

À cette occasion, le Département des impôts a également présenté le Livre blanc de la fiscalité vietnamienne 2026, destiné à fournir aux entreprises des informations sur le système fiscal, les réformes de la gestion fiscale et l’environnement d’investissement du pays.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #impôts #fiscalité #investissements #entreprises à capitaux étrangers #Résolution n°10-NQ/TW #procédures d’accord amiable #MAP #accords préalables en matière de prix de transfert #APA
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Résolution en action

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le projet Ciputra figure parmi les projets emblématiques de la présence des capitaux indonésiens au Vietnam depuis la première vague d’IDE. Photo : bietthu-ciputra.vn.

Les investisseurs étrangers accélèrent leur percée au Vietnam

De plus en plus d’investisseurs étrangers choisissent de « prendre position » au Vietnam à travers les prises de participations et les opérations de M&A. Une tendance qui reflète leur volonté de s’implanter rapidement sur un marché aux perspectives de croissance prometteuses.

Voir plus

Hanoï met en place un mécanisme de coordination intersectorielle destiné à réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES), à réduire les émissions et à préparer la participation de la capitale au marché du carbone. Photo d'illustration: Internet

Hanoï met en place un mécanisme intersectoriel pour participer au marché du carbone

Hanoï met en place un mécanisme de coordination intersectorielle destiné à réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES), à réduire les émissions et à préparer la participation de la capitale au marché du carbone. Les services municipaux se voient confier des missions précises, allant de la collecte des données d’émissions et de l’identification des projets susceptibles de générer des crédits carbone à la gestion financière et technologique, en passant par le partage des bénéfices.

Des visiteurs découvrent le stand de la coopérative Hanoi Xanh lors du Halal Expo 2025, organisé du 26 au 29 novembre 2025 à Istanbul, en Türkiye. La délégation vietnamienne y a présenté une gamme diversifiée de produits halal, notamment agricoles, alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Photo : VNA

Élargir les débouchés à l’exportation sur le marché halal

Avec un marché halal mondial estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars, le Vietnam dispose d’un important potentiel pour accroître ses exportations, notamment de produits agricoles et alimentaires. La diversification des débouchés passe toutefois par une meilleure maîtrise des normes halal, la transformation en profondeur, la traçabilité et l’adaptation des produits aux exigences propres à chaque marché.

Route en béton desservant les zones de production agricole dans la commune de Thái Bình, province de Tuyen Quang. Photo: VNA

Tuyen Quang vise deux communes rurales modernes d’ici 2030

À l’horizon 2030, la province de Tuyen Quang ambitionne de faire de 60 de ses 117 communes des communes répondant aux normes de la nouvelle ruralité, dont deux aux normes de la nouvelle ruralité moderne, tout en accélérant la transformation numérique, le développement d’une agriculture verte et l’amélioration des infrastructures rurales.

Le salon a suscité plus de 18.000 inscriptions en ligne, environ 75% des acheteurs professionnels provenant d'usines, de sous-traitants industriels, de distributeurs et des services achats des marques au Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam tisse de nouveaux liens de chaîne d’approvisionnement à l’OCTF 2026

Dans un contexte d’évolution des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales, le renforcement des liens entre les entreprises vietnamiennes et les fournisseurs étrangers pourrait contribuer à diversifier les sources d’approvisionnement, à améliorer l’efficacité de la production et à accroître la participation des entreprises locales aux chaînes de valeur.