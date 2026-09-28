Vietnam - Algérie : retour sur une histoire partagée et une amitié durable

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Alger (VNA) – Des organismes vietnamiens et algériens ont organisé conjointement, le 27 septembre, la projection du documentaire « Vietnam - Algérie, si lointains mais si proches », retraçant l’histoire des relations d’amitié entre les deux pays et les deux peuples.

Le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre de la permanence de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, actuellement en visite de travail en Algérie, a assisté à la projection.

Le film retrace les principales étapes de l’histoire des relations entre les deux pays, en mettant en lumière les similitudes de leurs luttes pour l’indépendance nationale contre le colonialisme. Il souligne également la solidarité et le soutien mutuel entre les deux peuples durant leurs luttes pour l’indépendance ainsi que dans la construction nationale qui a suivi. Cette histoire commune a contribué à tisser des liens particuliers entre le Vietnam et l’Algérie, au-delà des relations diplomatiques traditionnelles.

Lors de la projection, le général Nguyen Trong Nghia a souligné la responsabilité des générations actuelles de préserver et de faire vivre les valeurs d’amitié héritées de l’histoire des deux peuples. Il a également encouragé la communauté vietnamienne en Algérie à continuer de contribuer activement au développement des relations entre les deux pays.

Il a par ailleurs encouragé les jeunes d’origine vietnamienne vivant en Algérie à se rendre au Vietnam lorsqu’ils en ont l’occasion, afin de découvrir son histoire et sa culture, de mieux connaître leurs racines et de maintenir leurs liens avec leur pays d’origine.

Dans le cadre du programme, la délégation vietnamienne a visité le Musée Central de l'Armée à Alger, où elle a découvert des documents et des objets retraçant la lutte du peuple algérien contre le colonialisme pour l’indépendance nationale. Cette visite a permis aux membres de la délégation de mieux connaître l’histoire de la lutte du peuple algérien et les similitudes entre les parcours historiques des deux pays. Cette histoire partagée constitue aujourd’hui encore un socle sur lequel le Vietnam et l’Algérie peuvent continuer à renforcer leur confiance politique, leur coopération et leur amitié. -VNA

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