Culture-Sports

Hô Chi Minh-Ville en tête du Championnat national d’échecs chinois 2026

Hô Chi Minh-Ville a terminé en tête du Championnat national d’échecs chinois 2026 à Bac Ninh avec 27 médailles, dont sept d’or.

Les meilleurs joueurs du championnat lors de la remise des médailles. Photo : VNA
Les meilleurs joueurs du championnat lors de la remise des médailles. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) – Le Championnat national d’échecs chinois 2026 s’est achevé le 27 septembre dans la province de Bac Ninh.

Hô Chi Minh-Ville a terminé en tête du classement avec 27 médailles, dont 7 d’or, 8 d’argent et 12 de bronze. Elle devance Quang Ninh, avec 12 médailles, Dong Nai avec 7 et Bac Ninh avec 6.

Organisée depuis le 20 septembre, la compétition a réuni 106 joueurs venus de sept provinces et villes. Répartis en deux catégories, ils se sont affrontés dans quatre épreuves : parties rapides, blitz, parties ultra-rapides et parties classiques. - VNA

#échecs chinois #Hô Chi Minh-Ville #Bac Ninh #championnat national
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