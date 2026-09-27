Hô Chi Minh-Ville en tête du Championnat national d’échecs chinois 2026

Bac Ninh (VNA) – Le Championnat national d’échecs chinois 2026 s’est achevé le 27 septembre dans la province de Bac Ninh.



Hô Chi Minh-Ville a terminé en tête du classement avec 27 médailles, dont 7 d’or, 8 d’argent et 12 de bronze. Elle devance Quang Ninh, avec 12 médailles, Dong Nai avec 7 et Bac Ninh avec 6.



Organisée depuis le 20 septembre, la compétition a réuni 106 joueurs venus de sept provinces et villes. Répartis en deux catégories, ils se sont affrontés dans quatre épreuves : parties rapides, blitz, parties ultra-rapides et parties classiques. - VNA

