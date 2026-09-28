Économie

Pêche INN : la province de Khanh Hoa met le cap sur les normes européennes

Face au défi de la pêche illégale, la province de Khanh Hoa mobilise toutes ses ressources. L'objectif est clair : se conformer strictement aux exigences de la Commission européenne contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Les gardes-frontières, en coordination avec les forces compétentes, mènent des activités de sensibilisation auprès des pêcheurs au port de Hon Ro, dans le quartier de Nam Nha Trang province de Khanh Hoa. Photo: VNA
Les gardes-frontières, en coordination avec les forces compétentes, mènent des activités de sensibilisation auprès des pêcheurs au port de Hon Ro, dans le quartier de Nam Nha Trang province de Khanh Hoa. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – La province de Khanh Hoa (Centre) concentre ses ressources pour se conformer aux recommandations de la Commission européenne (CE) concernant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en mettant en œuvre des mesures visant à renforcer le contrôle de sa flotte et à prévenir les infractions dans les eaux étrangères.

Au port de pêche de Hon Ro, les autorités intensifient le contrôle des navires, la surveillance de leurs itinéraires via des systèmes de suivi, les procédures d’entrée et de sortie du port ainsi que la traçabilité des produits de pêche. Parallèlement, la sensibilisation des pêcheurs au respect des règles de lutte contre la pêche INN a été renforcée.

La flotte de pêche de la province de Khanh Hoa compte aujourd’hui 5.120 navires d’au moins 6 mètres de long. Cette flotte locale se structure ainsi selon la taille des embarcations : 2.667 unités affichent une longueur comprise entre 6 et moins de 12 mètres, 969 bateaux mesurent entre 12 et moins de 15 mètres, et 1.484 navires atteignent ou dépassent les 15 mètres de long.

Les forces de garde-frontières coordonnent avec les autorités halieutiques et d’autres entités la diffusion des réglementations, les patrouilles et la gestion des navires. Les navires ne répondant pas aux exigences ne sont pas autorisés à prendre la mer, tandis que les données relatives à la flotte sont régulièrement mises à jour dans des systèmes numériques afin de faciliter le suivi et le contrôle.

Le Comité populaire provincial a approuvé un plan visant à répondre aux recommandations formulées par la Commission européenne lors de sa cinquième inspection, dans le but de remédier aux lacunes persistantes, de renforcer la gestion publique et de contrôler les activités de pêche — depuis les zones de capture jusqu’aux ports — ainsi que la traçabilité des produits.

Durant le «Mois d’action intensive», la province concentre ses ressources sur la gestion de la flotte, les bases de données VNFishbase, les systèmes de surveillance des navires (VMS) et de contrôle électronique des débarquements (eCDT), la traçabilité ainsi que la gestion des dossiers d’infraction. Khanh Hoa s’engage à interdire de sortie en mer tout navire de pêche non réglementaire.

Les autorités examinent et règlent également les dossiers en suspens, mettent en place des mécanismes de suivi pour les navires et les pêcheurs présentant un risque élevé d’infraction et accélèrent la transformation numérique selon le principe «exact, complet, propre, actualisé, unifié et partagé», dans le but d’attribuer à chaque navire un code d’identification et un dossier électronique unique.

Parallèlement, la province encourage des mesures de reconversion professionnelle et le démantèlement des navires dont l’exploitation n’est plus demandée, dans le cadre de ses efforts pour développer une pêche durable. – VNA

source
#Pêche INN #pêche illicite #flotte de pêche de la province de Khanh Hoa
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