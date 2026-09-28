Double consécration pour le Parc national de Phong Nha - Ke Bang aux World Travel Awards 2026

Quang Tri (VNA) - Le Parc national de Phong Nha - Ke Bang a été doublement honoré lors de la cérémonie de gala des World Travel Awards 2026 pour l’Asie, l’Océanie et l’Océan Indien, qui s'est tenue le 27 septembre aux Maldives, a annoncé lundi un représentant du comité de gestion de ce parc.

Plus précisément, Phong Nha - Ke Bang a remporté les titres de "Premier parc national d'Asie 2026" (Asia’s Leading National Park) et de "Première destination naturelle du Vietnam 2026" (Vietnam’s Leading Nature Destination). Cette double distinction internationale vient confirmer le prestige de Phong Nha - Ke Bang, un site mondialement reconnu pour ses paysages karstiques uniques, ses réseaux de grottes spectaculaires, ses rivières souterraines majestueuses et sa biodiversité d'une valeur universelle exceptionnelle.

S'exprimant lors de l'événement, Dinh Huy Tri, directeur adjoint du parc, a présenté aux médias internationaux les richesses naturelles, le potentiel et les produits touristiques singuliers de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

​Il a souligné que ces récompenses constituaient non seulement un immense honneur, mais imposaient également une responsabilité accrue dans la protection de l'environnement et la sauvegarde des valeurs patrimoniales. Pour la direction du parc, la conservation rigoureuse demeure le socle indispensable d'un tourisme durable, permettant à Phong Nha - Ke Bang de demeurer une destination de premier plan sur la carte mondiale. Grâce à cette distinction, Phong Nha-Ke Bang espère renforcer la notoriété de ce site du patrimoine mondial, de la province de Quang Tri et du Vietnam auprès des touristes internationaux.

Le directeur adjoint du Conseil de gestion du parc national de Phong Nha-Ke Bang, Dinh Huy Tri (deuxième, droite), reçoit un prix des World Travel Awards 2026. Photo : VNA

​En marge de la cérémonie, la délégation a également multiplié les initiatives de promotion afin de valoriser les atouts touristiques de la province de Quang Binh auprès des délégués, des entreprises et des organisations internationales.

Reconnu comme réserve de biosphère mondiale, Phong Nha - Ke Bang s'étend sur une superficie totale de plus de 515 000 hectares, comprenant une zone centrale de 123 326 hectares, une zone tampon de 220 055 hectares et une zone de transition de 172 449 hectares et abritent plus de 159 300 personnes.

​Phong Nha - Ke Bang est une région d'une valeur géologique, géomorphologique et de biodiversité exceptionnelle. Son système montagneux calcaire, avec ses nombreuses grottes, rivières souterraines, vallées et formations karstiques, crée un paysage unique, comprenant de nombreuses grottes d'une envergure exceptionnelle. Outre sa valeur géologique, la région abrite un riche écosystème de forêt tropicale et abrite de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées. La combinaison de paysages naturels, de réseaux de grottes et de biodiversité offre un terrain privilégié pour le tourisme d'aventure et les expériences immersives en pleine nature.

Grâce à ce rayonnement accru par les World Travel Awards 2026, la province entend désormais renforcer son image de marque et développer une offre touristique de haute qualité, alliant croissance économique et préservation durable des trésors de la nature vietnamienne. -VNA

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