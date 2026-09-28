Message du secrétaire général et président To Lam : Œuvrer ensemble pour un avenir de paix et de développement

Hanoï (VNA) - Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations, le discours du secrétaire général et président de la République, To Lam, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a souligné la responsabilité des États dans l'orientation du monde vers la paix, la coopération et le développement, sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international, dans l’intérêt concret des peuples. Le Dr Dang Vu Canh Linh, directeur adjoint de l'Institut de formation des cadres et de recherche scientifique relevant du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a livré son analyse sur ces messages clés lors d'un échange avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Selon lui, trois questions étroitement liées entre elles ressortent du discours : la protection de la paix fondée sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté, la promotion d’un développement centré sur l’humain, et le renforcement de l’autonomie associé à une coopération internationale proactive. Dans l’ensemble du discours, ces trois dimensions renvoient également au lien entre les conditions du développement, les objectifs de développement et la capacité à les réaliser.



Tout d’abord, le discours exprime clairement la fermeté du Vietnam sur les principes, ainsi que son esprit de dialogue et de coopération dans le règlement des questions internationales. La question de la Mer Orientale, évoquée par le secrétaire général et président de la République, illustre clairement cet esprit. Le Vietnam persiste à régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, tout en défendant fermement sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction.



Deuxièmement, sur le plan théorique, l’expert a particulièrement souligné la nécessité d’associer la croissance au progrès, à l’équité sociale, à la protection de l’environnement et aux moyens de subsistance des populations. Selon lui, cette approche constitue une mesure concrète du développement : les fruits de la croissance doivent élargir les possibilités offertes aux populations en matière de vie, d’éducation, de travail et de bien-être, en particulier pour les communautés vulnérables. Par exemple, un programme de transition énergétique doit être évalué non seulement à l’aune de sa capacité à réduire les émissions, mais aussi de la possibilité pour les travailleurs de bénéficier d’une reconversion et de disposer de moyens de subsistance alternatifs, ainsi que de l’accès des populations à une énergie à un coût abordable.



Il a également souligné le lien entre autonomie stratégique, intégration proactive et coopération sur un pied d’égalité, la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU en étant une illustration concrète. S'agissant des technologies, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle (IA), le Dr Dang Vu Canh Linh a estimé que la vision exprimée rejoint l'orientation nationale de développement scientifique. Il a rappelé que le progrès technologique ne génère pas automatiquement l'équité sociale, car les pays manquant d'infrastructures et de ressources risquent de devenir dépendants.



Le développement et l’application des technologies doivent aller de pair avec des cadres institutionnels, des normes éthiques et des mécanismes de contrôle garantissant les droits et intérêts légitimes des populations, tout en permettant aux pays en développement de participer réellement à la gouvernance technologique mondiale et de bénéficier équitablement des fruits du développement. Pour le Vietnam, cette approche est étroitement liée à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, qui préconise d’associer le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et la transformation numérique au perfectionnement des institutions, à l’investissement dans les ressources humaines et au renforcement de la capacité de maîtrise technologique.



L'accueil de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité à Hanoï en 2025 témoigne de l'action proactive du Vietnam dans ce domaine.



Le message central est que les États doivent assumer ensemble la responsabilité d’orienter les transformations du monde vers la paix, la coopération et le développement, sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international, dans l’intérêt concret des populations. Chaque pays doit concilier ses intérêts légitimes avec l’intérêt commun de la communauté internationale, respecter le droit au développement des autres peuples et contribuer à la paix et au développement durable. Cette approche revêt une portée à la fois théorique et pratique : les évolutions des rapports de force, les rivalités d’intérêts ou les différences de systèmes et de niveaux de développement ne doivent pas nécessairement conduire au conflit ; l’essentiel réside dans la manière dont les États gèrent ces différences, respectent les principes communs, maintiennent le dialogue et honorent leurs engagements.



Il a précisé que la restauration de la confiance, reposant sur le respect de la Charte de l'ONU et du droit international, constitue la pierre angulaire de la stabilité mondiale. Les quatre grandes orientations énoncées dans le discours du dirigeant To Lam forment un ensemble cohérent visant à garantir que chaque nation ait sa voix et que chaque citoyen bénéficie des fruits du progrès.



Dans le contexte actuel, ce message reflète clairement la ligne diplomatique constante du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autosuffisance, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. -VNA





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