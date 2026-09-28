La tournée du leader vietnamien marque de son empreinte la diplomatie des chefs d’État

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Hanoi (VNA) – Le message du secrétaire général et président Tô Lâm à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la gestion des différences de manière responsable fondée sur le droit internationale et la Charte des Nations Unies revêt une importance profonde dans un monde de plus en plus polarisé, fracturé et en proie aux divergences.

Cette remarque a été faite par le Dr Tôn Sinh Thành, ancien ambassadeur du Vietnam en Inde et maître de conférences à l’Académie diplomatique du Vietnam, lors d’une interview avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion de la participation du chef du Parti et de l’État vietnamien à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et de sa visite d’État au Canada.

Dans son discours prononcé le 22 septembre lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale sur le thème «Rétablir la confiance, gérer la transformation : une ONU au service de tous», le leader Tô Lâm a souligné que «rétablir la confiance n’exige pas des pays qu’ils effacent leurs différences, mais qu’ils les gèrent ensemble de manière responsable».

L’essentiel réside dans la manière dont nous gérons et acceptons l’existence objective de ces différences. Le message du secrétaire général et président Tô Lâm est très clair : la résolution des différences exige une gestion responsable par le dialogue et le rejet strict de tout recours à la force, afin de prévenir tout risque d’escalade, a noté le Dr Tôn Sinh Thành.

Même s’agissant de questions complexes telles que les différends territoriaux, la seule voie à suivre consiste à garder la maîtrise de la situation et à respecter le droit international — en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 — plutôt que de recourir à la force pour les résoudre.

Cette position constante permet au Vietnam de persister dans le principe de ne pas choisir le camp à rallier mais de se ranger aux côtés du droit international et de la Charte des Nations Unies. Cela constitue le fondement essentiel lui permettant de préserver son indépendance ainsi que de défendre fermement sa souveraineté et son autonomie stratégique, a-t-il indiqué.

Le Dr Tôn Sinh Thành, ancien ambassadeur du Vietnam en Inde et maître de conférences à l’Académie diplomatique du Vietnam. Photo: VNA

Dans son discours, le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé quatre grandes orientations pour piloter et gérer le changement, de sorte que la concurrence ne se transforme pas en confrontation, que les divergences ne mènent pas à des conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Le leader vietnamien a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer des principes et des cadres de gouvernance inclusifs, sûrs, transparents et responsables afin de garantir que la technologie soit au service des populations, tout en respectant la souveraineté nationale, la souveraineté numérique et le droit au développement.

Ces orientations reflètent une évolution majeure de la mentalité de politique étrangère du Vietnam, passant d’une posture d’acceptation et de respect des règles établies à une démarche proactive consistant à proposer de nouvelles « règles du jeu » internationales et à contribuer à leur élaboration, notamment dans des domaines pionniers, a observé le Dr Tôn Sinh Thành.

En réalité, le Vietnam a transformé son statut et a démontré ce nouveau rôle en lançant ou en coparrainant de manière proactive, lors de forums internationaux, des initiatives avec d’autres pays portant sur des enjeux mondiaux tels que la protection de l’environnement, la défense des droits des femmes et des enfants, ainsi que diverses autres questions clés liées au développement, a-t-il ajouté.

La récente tournée du secrétaire général et président Tô Lâm aux Nations Unies, aux États-Unis et au Canada a réaffirmé la politique étrangère avisée du Vietnam et de propager le message de sa transformation du statut de simple observateur respectueux des règles internationales à celui d’acteur déterminé à participer activement à leur élaboration, a indiqué le diplomate.

Les discussions directes au sommet avec des décideurs politiques et économiques américains et canadiens ont ouvert de nouveaux cadres de coopération, contribuant à capter un maximum de ressources internationales de premier plan pour accélérer le développement national.

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm au Canada, les 24 et 25 septembre 2026, les deux pays ont décidé d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique, marquant ainsi une étape majeure.

Les deux parties ont défini huit piliers de coopération: relations bilatérales, régionales et multilatérales, commerce et investissement, transports et infrastructures, transformation numérique et IA, énergie et croissance durable, sécurité alimentaire et agroalimentaire, défense et sécurité maritime, éducation et échanges culturels. – VNA

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