La communauté vietnamienne tisse les liens avec la Biélorussie

Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Biélorussie mettra en œuvre de manière créative l’esprit de la résolution n°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, et soutiendra la communauté vietnamienne afin qu’elle agisse comme un pont d’amitié et contribue au renforcement de l’amitié traditionnelle ainsi que du partenariat stratégique entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur Nguyên Van Trung.



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur Nguyên Van Trung a déclaré que la communauté vietnamienne en Biélorussie avait accueilli favorablement la résolution, reconnaissant que le Parti et l’État considèrent les Vietnamiens d’outre-mer non seulement comme une partie indissociable de la nation, mais aussi comme une force importante apportant une contribution concrète au développement socio-économique et à la défense du pays.



Le diplomate a déclaré que l’ambassade considère la coopération avec la communauté vietnamienne comme une priorité absolue de sa mission à l’étranger. Par l’intermédiaire de son comité chargé des affaires communautaires, elle soutient et facilite les activités de la communauté, tant sur le plan matériel que spirituel.



Le changement de la mentalité du Parti à l’égard des affaires concernant les Vietnamiens d’outre-mer revêt une importance capitale. Conformément à la résolution, le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger doit adopter une approche plus proactive, visant à les soutenir et à les orienter véritablement afin de tirer pleinement parti des atouts de la diaspora vietnamienne, a-t-il souligné.



Il a souligné l’importance de cette nouvelle approche du Parti, précisant que la résolution préconise des politiques plus proactives visant à apporter un soutien et une orientation concrets, afin de permettre à ces communautés de mieux tirer parti de leurs atouts et de contribuer au développement du pays.



L'ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Trung (1er à partir de la gauche), accueille le général Nguyên Trong Nghia (4e à partir de la gauche) lors de sa visite officielle en Biélorussie en septembre 2026. Photo: VNA

L’ambassadeur Nguyên Van Trung a souligné que la communauté vietnamienne en Biélorussie entretient des liens étroits avec le pays d’origine, soutient activement les politiques du Parti et de l’État, participe aux efforts de secours en cas d’inondations et œuvre à préserver, promouvoir et honorer les valeurs culturelles vietnamiennes dans le pays.



Le diplomate a mis en avant les efforts déployés par la communauté pour préserver la langue vietnamienne. Depuis plus de dix ans, les Vietnamiens de Biélorussie organisent des camps linguistiques d’été et des cours de perfectionnement afin d’aider les jeunes générations à maîtriser le vietnamien et à mieux comprendre la culture et l’histoire du pays.



La communauté organise également des festivals et des événements annuels pour célébrer les grandes dates du pays, telles que le Nouvel An lunaire, la Fête nationale ainsi que l’anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale. Ces activités contribuent à promouvoir le Vietnam et la communauté vietnamienne en Biélorussie, tout en renforçant la fierté nationale chez les jeunes et en les encourageant à préserver et à faire rayonner la culture vietnamienne.



Selon le diplomate, l’ambassade cherche également à identifier les domaines forts de la Biélorussie afin d’élargir la coopération scientifique et technologique. Elle repère des jeunes talents susceptibles de contribuer aux sciences, aux technologies et à l’innovation pour le développement national, tout en mettant en relation des organisations des deux pays et en soutenant leur coopération scientifique et technologique. – VNA

