Économie

PVEP et Agribank scellent un crédit pour un projet clé du secteur de l’énergie

Agribank et PVEP ont signé un important accord de crédit pour le projet gazier des blocs B & 48/95 et du bloc 52/97, contribuant ainsi à garantir la sécurité énergétique nationale.

Des représentants d'Agribank et de PVEP lors de la cérémonie de signature de l'accord de crédit. Photo : VietnamPlus
Des représentants d'Agribank et de PVEP lors de la cérémonie de signature de l'accord de crédit. Photo : VietnamPlus

Hanoi (VNA) - La Banque de l’agriculture et du développement rural du Vietnam (Agribank) et la PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP) ont signé un accord de crédit pour financer le projet des blocs B&48/95 et 52/97.

Le développement gazier des blocs B&48/95 et 52/97 s’impose comme un projet national clé qui joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement en gaz des centrales électriques, contribuant ainsi à garantir la sécurité énergétique nationale.

Le contrat pétrolier et gazier a été signé initialement en 1996, impliquant PVEP et des partenaires au sein du consortium d’entrepreneurs. Le projet est actuellement exploité directement par la Phu Quoc Petroleum Operating Company (Phu Quoc POC).

Face à la nécessité croissante d’assurer la sécurité énergétique et de renforcer l’autonomie de l’économie, la mobilisation et le déploiement de capitaux massifs vers les grands chantiers de l’énergie revêtent une importance particulière.

L’accord de crédit entre Agribank et PVEP permet non seulement de renforcer les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du projet, mais témoigne également de la collaboration entre les deux entreprises dans l’accomplissement de missions liées au développement socio-économique du pays.

Lors de la cérémonie, Nguyên Thiên Bao, membre du Conseil des membres et directeur général de PVEP, a souligné que le mégaprojet des blocs B&48/95 et 52/97 exige des investissements massifs à long terme et une coordination étroite entre tous les acteurs engagés.

« Du côté de l’institution prêteuse, Agribank salue les capacités, la réputation solidement établie et la riche expérience de l’opérateur dans le domaine de l’exploration et de la production pétro-gazières», a-t-il déclaré.

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Vue de la cérémonie de signature de l'accord de crédit entre PVEP et Agribank. Photo : VietnamPlus

La participation au financement des projets des blocs B&48/95 et 52/97 s’inscrit dans l’orientation stratégique d’Agribank, qui consiste à privilégier l’octroi de crédits aux secteurs et aux projets importants pour l’économie, notamment dans le secteur de l’énergie.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Tô Huy Vu, président du Conseil des membres d’Agribank, a affirmé qu’Agribank était prête à accompagner PVEP, à fournir des solutions financières et bancaires adaptées et à collaborer étroitement avec PVEP tout au long de la mise en œuvre du projet, afin de garantir une utilisation sûre et efficace des fonds tout en respectant les exigences de progrès du projet.

En scellant un nouvel accord de crédit, Agribank et PVEP réaffirment leur engagement stratégique : mobiliser et optimiser les ressources publiques au service du développement national. Cet accord structurant vise non seulement à consolider les bases du secteur énergétique et à renforcer l’indépendance économique du pays, mais aussi à stimuler davantage la croissance durable du pays.

Si le soutien au triptyque fondamental – l’agriculture, les agriculteurs et les zones rurales – demeure la pierre angulaire de son ADN, Agribank a considérablement élargi son horizon au cours des dernières années. En diversifiant son offre de capitaux et de services financiers, elle irrigue désormais les secteurs stratégiques de la croissance : production, commerce, grands chantiers d’infrastructures et projets énergétiques.

S’appuyant sur une assise financière robuste, un maillage territorial dense et la modernisation continue de son offre, Agribank réaffirme son statut de pilier bancaire public. Elle continue de jouer les premiers rôles économiques en orientant stratégiquement ses capitaux vers le développement socio-économique du pays. – VNA

#Agribank #PVEP #projet des blocs B&48/95 et 52/97 #accord de crédit entre PVEP et Agribank
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