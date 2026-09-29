Économie

Le secteur agricole vise 18 milliards de dollars d'exportations au quatrième trimestre

Le secteur agricole vise 18 milliards de dollars d’exportations au quatrième trimestre afin de dépasser 74 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2026.

Pour atteindre l'objectif de plus de 74 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2026, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques devront atteindre près de 6 milliards de dollars par mois. Photo: nhandan.vn
Pour atteindre l'objectif de plus de 74 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2026, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques devront atteindre près de 6 milliards de dollars par mois. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) - Pour atteindre l'objectif de plus de 74 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2026, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques devront atteindre près de 6 milliards de dollars par mois, soit un total de 18 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Lors d’une conférence consacrée au bilan du troisième trimestre et aux tâches du quatrième trimestre, tenue le 28 septembre, des représentants du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ont indiqué que des mesures étaient en cours pour atteindre les objectifs de croissance et d’exportation dans les derniers mois de l’année.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, au cours des neuf premiers mois de l’année, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sont estimées à 56,3 milliards de dollars, en hausse de 7,8 % sur un an. Pour dépasser 74 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, elles devront atteindre en moyenne 5,97 milliards de dollars par mois au cours des trois derniers mois.

Au quatrième trimestre, le secteur agricole prévoit de continuer à élargir ses débouchés à l'exportation et à lever les obstacles liés aux normes, aux contrôles, à la traçabilité, ainsi qu'aux codes d'identification des zones de culture, des zones d'élevage et des établissements de conditionnement.

Pour la pêche, le ministère vise à achever la base de données sur la gestion des navires de pêche, en vue d’obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne en 2026.

Quant aux fruits et légumes, les autorités poursuivront le contrôle des codes d'identification des zones de culture et des établissements de conditionnement, des résidus de produits phytosanitaires et de la traçabilité.

Par ailleurs, le ministère accélère la connexion et la synchronisation des bases de données nationales et sectorielles, finalise la base de données foncières et renforce le contrôle de la pollution environnementale. -VNA

#produits agricoles #sylvicoles et aquatiques #Nông nghiệp
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