Da Nang vise à devenir une métropole compétitive à l'échelle internationale

Da Nang (VNA) – Grâce à la réorientation de son espace de développement et à l'émergence de nouveaux modèles économiques, la ville de Da Nang crée des conditions favorables à la formation d'un pôle de croissance majeur, avec pour ambition de devenir une métropole compétitive à l'échelle mondiale. Ces orientations incitent les entreprises locales à dépasser les limites du marché régional pour se développer à l'international.



De nombreuses entreprises vietnamiennes, des grands groupes aux petites et moyennes entreprises (PME) en passant par les jeunes pousses innovantes, multiplient leurs efforts pour se développer à l'étranger. Lors de la Journée de l'innovation et des start-up de Da Nang (SURF 2026), des experts et des représentants de fonds d'investissement internationaux ont souligné qu'une jeune entreprise souhaitant changer d'échelle devait nécessairement proposer des produits capables de rivaliser sur les marchés internationaux.



James Tan, responsable des partenariats du fonds Quest Ventures, a estimé qu'une entreprise se limitant à répondre aux besoins du marché intérieur ne pouvait, à elle seule, atteindre une grande envergure. Selon lui, les entreprises doivent voir plus grand et chercher à accéder aux marchés internationaux.



À Da Nang, l'internationalisation devient ainsi une voie essentielle pour les entreprises technologiques désireuses de dépasser les limites du marché local. Ngo Tan Tien, directeur général de BookShare, a souligné que le marché de la ville ne suffisait pas à permettre aux jeunes entreprises innovantes de connaître une croissance rapide. La ville doit donc, selon lui, les aider à se connecter aux marchés et aux réseaux internationaux.



Afin d'accompagner le développement de ces entreprises, les autorités municipales ont organisé de nombreuses manifestations internationales pour élargir les réseaux de contacts et favoriser les partenariats technologiques. Parallèlement aux activités de promotion des investissements à l'étranger, la ville développe également des espaces d'échange et de coopération sur son territoire, à l'image de l'Espace de démonstration technologique et d'innovation de Daegu (République de Corée), récemment inauguré à Da Nang. Celui-ci vise à faciliter les transferts de technologies dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les villes intelligentes et les technologies vertes.



Sur le plan institutionnel, la Résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 24 janvier 2025 sur l'intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, met en avant le rôle actif des habitants, des entreprises et des localités, tout en faisant de l'intégration scientifique, technologique et de l'innovation un axe majeur. S'appuyant sur ces orientations stratégiques, Da Nang ambitionne de devenir une ville mondiale en améliorant sa gouvernance, son environnement d'investissement et sa participation aux flux internationaux de connaissances et de capitaux.



Lors de la Semaine de l'économie, de la finance et de la technologie de Da Nang 2026, les intervenants ont souligné que les moteurs de croissance traditionnels, fondés sur une main-d'œuvre à bas coût ou sur l'exploitation des ressources naturelles, perdaient progressivement de leur efficacité face aux mutations numériques et environnementales. La ville se trouve ainsi à un tournant de son développement et doit renouveler son modèle de croissance.



La mise en place de nouveaux modèles, tels qu'un centre financier international, une zone commerciale libre ou encore le développement de l'industrie des semi-conducteurs, nécessite également d'attirer et de retenir une main-d'œuvre hautement qualifiée. Lindsey DeWitt Prat, directrice de recherche chez Bold Insight et membre du conseil d'administration d'EPIC, a insisté sur la nécessité de prendre en compte non seulement l'attraction des talents internationaux, mais aussi leur capacité à vivre et à travailler durablement dans la ville.



De son côté, Nguyen Manh Hung, président du Comité populaire de Da Nang, a indiqué que la concurrence entre les villes portait désormais sur les capitaux et sur leur capacité à attirer des ressources de qualité, notamment des talents, des compétences scientifiques et technologiques, des financements internationaux et des investisseurs stratégiques.



L'objectif est de faire de Da Nang une ville où il est agréable de vivre, de travailler, de venir investir et de contribuer, tout en renforçant la compétitivité nationale dans un contexte de concurrence mondiale croissante pour les ressources humaines hautement qualifiées. - VNA