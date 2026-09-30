Dong Thap obtient des résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN

Dong Thap (VNA) - La province de Dong Thap dans le delta du Mékong a obtenu des résultats positifs dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment avec 100 % des navires de pêche en activité dûment enregistrés et autorisés, et aucun cas de violation des eaux étrangères enregistré depuis 2024.
Le vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage provincial pour la lutte contre la pêche INN, Nguyen Phuoc Thien, a demandé aux services, secteurs et autorités locales de renforcer la sensibilisation et la mobilisation des pêcheurs afin qu’ils respectent strictement la réglementation et ne fassent pas franchir aux navires de pêche les limites autorisées. Il a également appelé à intensifier la coordination en matière de contrôle, de surveillance et de traitement rigoureux des violations conformément à la loi.
Les autorités locales sont invitées à diversifier les formes de sensibilisation, en ciblant en priorité les cas présentant des risques de violation, tout en renforçant les contrôles dans les ports de pêche, les zones d’ancrage et les points de débarquement. Elles doivent également examiner la mise en œuvre des recommandations visant notamment à remédier à la situation des navires de pêche ancrés dans des endroits non autorisés.
Parallèlement, les forces compétentes renforcent les contrôles afin de garantir que les navires équipés de dispositifs de radiocommunication et de systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) disposent des autorisations requises pour l’utilisation des fréquences et des équipements radioélectriques. Les cas ne répondant pas aux exigences doivent faire l’objet d’un examen et de mesures correctives appropriées.
Dong Thap mobilise également des ressources pour mettre en œuvre des politiques de soutien à la modernisation et au remplacement des équipements VMS, ainsi qu’à la reconversion professionnelle et au démantèlement des navires qui ne sont plus destinés à la pêche. En vertu de la Résolution n° 47/2025/NQ-HĐND du 31 décembre 2025, le budget prévisionnel consacré à ces politiques s’élève à plus de 30,3 milliards de dôngs, dont 27,9 milliards pour le soutien au démantèlement des navires et plus de 2,4 milliards pour aider les propriétaires et les membres d’équipage à suivre une formation professionnelle et à trouver un emploi.
À ce jour, Dong Thap a achevé l’octroi des licences à 100 % des navires de pêche en activité. Ceux-ci sont enregistrés, inspectés, identifiés et autorisés conformément à la réglementation, disposent de certificats de sécurité sanitaire des aliments, sont équipés de systèmes VMS et maintiennent leur signal conformément aux exigences.
Grâce à la mise en œuvre coordonnée de ces mesures, notamment au renforcement de la surveillance des navires dans les ports, aucun navire de pêche de Dong Thap n’a, depuis 2024, violé les eaux étrangères à des fins de pêche.
La province accorde également une attention particulière au contrôle et au traitement des cas de perte du signal VMS en mer. Des équipes de surveillance et de contrôle ainsi que des délégations d’inspection sont maintenues pour vérifier l’installation et le scellement des équipements VMS, des appareils VX 1700 et des navires restant à quai.
Le renforcement de la traçabilité électronique des produits de la pêche capturés (eCDT) constitue également une mesure importante visant à garantir la transparence et la légalité des produits halieutiques destinés à l’exportation. Cent pour cent des navires quittant ou entrant dans les ports ainsi que des entreprises de collecte doivent mettre à jour les informations sur le système.
Dans les deux ports de pêche de My Tho et de Vam Lang, le contrôle des entrées et sorties des navires est effectué de manière rigoureuse. Depuis le début de 2026, ces deux ports ont enregistré 4.784 escales de navires, avec plus de 32.700 tonnes de produits halieutiques débarquées et enregistrées de manière complète et en temps utile.
Au cours des neuf premiers mois de 2026, 100 % des départs et arrivées des navires ainsi que des dossiers de délivrance des récépissés dans ces deux ports ont été traités sur le système eCDT. À ce jour, aucune cargaison exportée vers le marché européen n’a été identifiée comme ayant enfreint les réglementations relatives à la pêche INN et aucun dossier d’exportation présentant des erreurs nécessitant une vérification ou des explications n’a été détecté. -VNA
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