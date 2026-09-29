Le Vietnam et le Canada ouvrent de nouvelles voies de coopération énergétique

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Hanoi (VNA) – L’élévation des relations bilatérales entre le Vietnam et le Canada au rang de partenariat stratégique a ouvert de nouvelles perspectives de coopération énergétique, englobant le gaz naturel liquéfié (GNL), les énergies propres, l’hydrogène, l’énergie nucléaire et les chaînes d’approvisionnement en équipements.

Les deux parties ont également commencé à mettre en place des mécanismes visant à traduire les engagements de haut niveau en programmes et projets concrets.

Dans le cadre de la récente visite d’État au Canada di secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, s’est entretenu avec le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, sur la mise en œuvre du protocole d’entente sur la coopération en matière d’énergie et la transition vers l’énergie propre.

Les deux ministres ont convenu de créer un groupe de travail conjoint pour faire avancer cette collaboration. La partie vietnamienne a désigné le Département de l’énergie et du pétrole comme organisme de liaison, avec la participation de l’Autorité de l’électricité du Vietnam, du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et d’autres organismes compétents.

La conseillère commerciale du Vietnam au Canada, Trân Thu Quynh, a indiqué qu’à la suite de l’annonce du partenariat stratégique Vietnam-Canada, les deux ministères avaient rapidement pris des mesures pour traduire ce nouveau cadre en une coopération concrète.

Les deux ministres ont discuté de projets et de besoins spécifiques, identifiant le GNL, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), les énergies propres, l’hydrogène et, notamment, l’énergie nucléaire comme des domaines à fort potentiel.

Le ministre Lê Manh Hung a souligné la demande croissante du Vietnam en GNL pour soutenir la production d’électricité à partir de gaz, conformément au Plan ajusté de l’électricité VIII. Il a également proposé d’élargir la coopération afin de faire du Vietnam une plaque tournante de stockage et de distribution du GNL canadien dans la région.

De son côté, le ministre Tim Hodgson a présenté les opportunités d’investissement dans des projets canadiens de GNL et a invité les entreprises vietnamiennes à envisager d’y participer.

L’énergie nucléaire civile constitue un autre domaine prometteur. Le Vietnam a proposé que le Canada partage son expérience en matière de cadres juridiques, de réglementation, de gestion de la sécurité et de formation des ressources humaines.

Le ministre Tim Hodgson a indiqué que le Canada développait des projets de petits réacteurs modulaires (PRM) et a invité le ministre vietnamien à en visiter un.

Pour faire progresser cette coopération, le ministre Lê Manh Hung a également rencontré des représentants d’AtkinsRéalis, une entreprise canadienne détentrice de la technologie CANDU et disposant d’une expertise en ingénierie et en projets nucléaires.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions sur le soutien à la formation et le partage d’informations concernant la technologie nucléaire. Un séminaire sur la technologie CANDU et les capacités d’AtkinsRéalis devrait être organisé dans les semaines à venir.

Trân Thu Quynh a souligné que la coopération nucléaire ne se limitait pas au transfert de technologie. Le Canada a reconnu les capacités du Vietnam en matière de conception, de fabrication et d’ingénierie d’équipements mécaniques de précision, ce qui pourrait créer des opportunités pour les entreprises vietnamiennes de rejoindre les chaînes d’approvisionnement en énergie nucléaire.

Le président-directeur général du Conseil canadien des affaires, Goldy Hyder, a déclaré que l’énergie constituait un volet important des relations économiques entre le Vietnam et le Canada, soulignant les abondantes ressources énergétiques du Canada ainsi que la nécessité de les relier à des marchés tels que celui du Vietnam.

Il a affirmé que la sécurité énergétique est étroitement liée à la sécurité économique et nationale, les énergies conventionnelles, le nucléaire à grande échelle, les petits réacteurs modulaires (PRM) et les sources d’énergie émergentes étant tous appelés à contribuer à répondre à la demande mondiale croissante en électricité.

Le renforcement des relations bilatérales offre une base plus solide pour les investissements et les co-investissements bilatéraux, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ouvrant des perspectives non seulement pour accroître les échanges commerciaux, mais aussi pour investir, produire et créer de la valeur conjointement, a-t-il indiqué. – VNA

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